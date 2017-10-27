Власти Ростовской области закупят 20 микроавтобусов за 51 млн рублей
Государственное автотранспортное предприятие Ростовской области опубликовало на портале госзакупок заявку на поставку 20 новых микроавтобусов.
Государственное автотранспортное предприятие Ростовской области опубликовало на портале госзакупок заявку на поставку 20 новых микроавтобусов.
Каждое транспортное средство должно быть не старше 2016 года выпуска, иметь пробег не более 30 км. Девять из указанных автобусов должны иметь 16−18 мест для пассажиров, десять — 19−20, а еще один — 12−18. Помимо этого, все они должны оснащаться ремнями безопасности, кондиционерами и подъемниками для пассажиров с ограниченными возможностями. Сидения должны быть с мягкой обивкой, а цвет кузова — белый.
Максимальная стоимость контракта составляет 51,1 млн рублей, заявки от поставщиков будут принимать 11 ноября, а победителя выберут спустя 3 дня. Он должен будет доставить технику в ГУАТП РО в течение трех суток.