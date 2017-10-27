Власти Ростовской области закупят 20 микроавтобусов за 51 млн рублей

Каждое транспортное средство должно быть не старше 2016 года выпуска, иметь пробег не более 30 км. Девять из указанных автобусов должны иметь 16−18 мест для пассажиров, десять — 19−20, а еще один — 12−18. Помимо этого, все они должны оснащаться ремнями безопасности, кондиционерами и подъемниками для пассажиров с ограниченными возможностями. Сидения должны быть с мягкой обивкой, а цвет кузова — белый.