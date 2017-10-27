Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
После расстрела солдат в Чечне в части уничтожили распорядок дня
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
Лондон призвал РФ не прикрывать «своего отвратительного союзника»
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
15:41 (мск), источник: Деловое сообщество

Власти Ростовской области закупят 20 микроавтобусов за 51 млн рублей

Государственное автотранспортное предприятие Ростовской области опубликовало на портале госзакупок заявку на поставку 20 новых микроавтобусов.

Каждое транспортное средство должно быть не старше 2016 года выпуска, иметь пробег не более 30 км. Девять из указанных автобусов должны иметь 16−18 мест для пассажиров, десять — 19−20, а еще один — 12−18. Помимо этого, все они должны оснащаться ремнями безопасности, кондиционерами и подъемниками для пассажиров с ограниченными возможностями. Сидения должны быть с мягкой обивкой, а цвет кузова — белый.

Максимальная стоимость контракта составляет 51,1 млн рублей, заявки от поставщиков будут принимать 11 ноября, а победителя выберут спустя 3 дня. Он должен будет доставить технику в ГУАТП РО в течение трех суток.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Аэропорт Платов и Ростов-на-Дону свяжут два автобусных маршрута
6 советов: как сохранить здоровье, работая в офисе?
Парламент Каталонии принял резолюцию об отделении от Испании
Россия расширила список продэмбарго
СМИ сообщили о смерти в Сирии более 130 россиян с начала года
Собчак предложила провести новый референдум в Крыму
Центробанк снизил ключевую ставку
В Коми столкнулись грузовик и рейсовый автобус
Правда о «Матильде»: 7 главных расхождений с реальностью
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь