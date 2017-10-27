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11:44 (мск), источник: Новая Кубань

До открытия Садового моста остается несколько дней

Движение трамваев возобновят 11 ноября.

Краснодар. 27 октября — Новая Кубань. Специалисты МУП «КТТУ» начали подготовительные работы. Во время недавнего визита на объект мэр Краснодара Евгений Первышов призвал подрядчиков как можно быстрее завершить капитальный ремонт Садового путепровода. Его закрытие стало причиной серьезного ухудшения дорожной ситуации в краевой столице.

Первыми повезет пользователям общественного транспорта. Трамваи снова начнут курсировать по Садовому мосту уже 11 ноября. В декабре завершится ремонт дорожного полотна одной части путепровода, на ней организуют реверсивное движение.

Что касается работ, проводимых КТТУ, то специалистами уже проведена раздвижка трамвайных линий на эстакадных участках, завезён щебень, выполняются работы по уплотнению балластной призмы, выправляют пути, в ближайшее время начнется укладка рельсошпальной решётки.

Контактную сеть на мосту устанавливают новым более надежным способом.

 — По центру моста будут установлены столбы с горизонтальными кронштейнами, поддерживающими контактную сеть, — сообщает пресс-служба КТТУ.

Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме.

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