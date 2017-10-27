Движение транспорта около дворца спорта «Юность» закроют в конце октября
Автомобили, трамваи и троллейбусы будут ездить по новому маршруту.
Автомобили, трамваи и троллейбусы будут ездить по новому маршруту.
Движения автомобилей и общественного транспорта в районе дворца спорта «Юность» в Челябинске будет закрыто в ближайшие выходные, 28 и 29 октября, сообщил корреспонденту «АиФ-Челябинск» руководитель аппарата ООО «ЧелябГЭТ» Сергей Слесаренко.
Переезд через трамвайные пути на перекрёстке Свердловского проспекта и улицы Труда будет невозможен в связи с проведением работ по капитальному ремонту трамвайных путей. Автомобильный транспорт в сторону ЧМЗ будет двигаться в объезд, через перекрёсток улиц Труда и Красная, а в сторону АМЗ — без ограничений.
Электротранспорт, по словам Сергея Слесаренко, будет работать по следующей схеме:
Троллейбусы:
Трамваи:
Напомним, в ближайшее время в Челябинске помоют весь общественный транспорт. Это будет сделано к приезду в город президента России Владимира Путина.