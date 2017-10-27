Движение транспорта около дворца спорта «Юность» закроют в конце октября

Движения автомобилей и общественного транспорта в районе дворца спорта «Юность» в Челябинске будет закрыто в ближайшие выходные, 28 и 29 октября, сообщил корреспонденту «АиФ-Челябинск» руководитель аппарата ООО «ЧелябГЭТ» Сергей Слесаренко.

Переезд через трамвайные пути на перекрёстке Свердловского проспекта и улицы Труда будет невозможен в связи с проведением работ по капитальному ремонту трамвайных путей. Автомобильный транспорт в сторону ЧМЗ будет двигаться в объезд, через перекрёсток улиц Труда и Красная, а в сторону АМЗ — без ограничений.

Электротранспорт, по словам Сергея Слесаренко, будет работать по следующей схеме:

Троллейбусы:

маршрут № 7 «ЧМК — Свердловский проспект — Алое поле — ул. Энгельса — ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — ЧМК

маршрут № 2 «ул. Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — Алое поле — ул. Энгельса — ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — ул. Молдавская

маршрут № 16 «ЖБИ — АМЗ» — будет работать в выходные

Трамваи:

маршрут № 6 «ЧТЗ — ул. Российская — Оперный театр — ул. Карла Маркса — ЧТЗ

маршрут № 3 «ЧМК — Завод Им. Колющенко» — будет работать в усиленном режиме

маршрут № 16 «ул. Чичерина — Завод Им. Колющенко» — будет работать в усиленном режиме

маршруты № 17 и № 20 — отменяются