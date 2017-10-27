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11:48 (мск), источник: АиФ Омск

У Ленинского рынка города Омска изменится схема дорожного движения

Для проведения губернской ярмарки на улице Рождественского изменится схема дорожного движения.

С 28 октября работа сельскохозяйственной губернской ярмарки на улице Рождественского возобновляется, свою продукцию на ней традиционно будут представлять товаропроизводители муниципальных районов области.

Ярмарка, как и раньше, будет проводиться каждую субботу, а для обеспечения безопасности на одном из участков улицы Рождественского с 08.00 до 16.00 будет закрыто движение для всех видов транспорта. Автомобилистам следует руководствоваться временными дорожными знаками, обращать внимание на информационные щиты, ограничивающие устройства и пешеходные ограждения.

В мэрии уточнили, на время проведения губернской ярмарки в субботние дни — 28 октября, 4, 11, 18, 25 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 декабря 2017 года — будет ограничено движение для всех видов транспорта по улице Рождественского на участке от здания № 6, корпус 2 до здания № 6, корпус 5. Парковка всех видов транспорта в местах проведения ярмарки также будет запрещена.

В указанный период движение транспорта будет осуществляться по параллельному проезду улице Рождественского от улицы Серова до Иртышской набережной. Схема организации дорожного движения согласована УГИБДД УМВД России по Омск.

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