У Ленинского рынка города Омска изменится схема дорожного движения

С 28 октября работа сельскохозяйственной губернской ярмарки на улице Рождественского возобновляется, свою продукцию на ней традиционно будут представлять товаропроизводители муниципальных районов области.

Ярмарка, как и раньше, будет проводиться каждую субботу, а для обеспечения безопасности на одном из участков улицы Рождественского с 08.00 до 16.00 будет закрыто движение для всех видов транспорта. Автомобилистам следует руководствоваться временными дорожными знаками, обращать внимание на информационные щиты, ограничивающие устройства и пешеходные ограждения.

В мэрии уточнили, на время проведения губернской ярмарки в субботние дни — 28 октября, 4, 11, 18, 25 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 декабря 2017 года — будет ограничено движение для всех видов транспорта по улице Рождественского на участке от здания № 6, корпус 2 до здания № 6, корпус 5. Парковка всех видов транспорта в местах проведения ярмарки также будет запрещена.