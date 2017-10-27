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15:27 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров заверил дольщиков, что объект «Доминант» будет сдан в первом полугодии следующего года

В пятницу прошла рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова с участниками долевого строительства ЖК «Доминант» в Ворошиловском районе Волгограда. Встреча состоялась по просьбе самих дольщиков.

Источник: РИАЦ

Объект ЖК «Доминант» — один из самых проблемных долгостроев. Три 24-этажных дома (453 квартиры) на улице Туркменской на въезде в микрорайон Тулака начали строиться ещё в 2007 году. Ввод в эксплуатацию планировался в 2011 году, но до сих пор дома не достроены, готовность составляет 80−95 процентов. Возбуждено уголовное дело, один руководитель проекта задержан, второй — находится в розыске. За прошедшие 10 лет люди, вложившие свои (и немалые!) кровные деньги изрядно перенервничали, толкаясь по разным инстанциям.

— У нас есть случаи, когда кто-то и не дождался своего жилья, ушёл в мир иной, — делится один из дольщиков Павел Максименко. — Я сейчас снимаю жильё и продолжаю выплачивать ипотеку. Прописки нет. Совсем, было потерял и надежду, что когда-нибудь получу своё жильё. Но вот теперь, кажется, дело повернулось к лучшему. Очень хочется верить, что всё будет хорошо. Раз уж взялся лично губернатор, должно так и быть.

Благодаря усилиям властей, удалось найти нового застройщика. Компания «Пересвет-Юг» приступила к достройке в нынешнем октябре, перезаключены договоры с дольщиками. Полностью объект на улице Туркменской должен быть сдан в первом полугодии следующего года.

Губернатор по приезду оказался в окружении людей. Андрей Бочаров попросил сразу переходить к деловой части встречи. Вопросов накопилось множество. Но главные: не окажутся ли изнервничавшиеся люди снова в реестре обманутых дольщиков? Сдержит ли новый застройщик своё обещание? И, наконец, не забудет ли сам губернатор за текущими делами о здешней стройке?

Андрей Бочаров отвечал по каждому вопросу обстоятельно и конкретно. Объект на улице Туркменской обязательно будет доведён до завершения в назначенные сроки и с надлежащим качеством. Порукой тому — высокая репутация компании «Пересвет», а также выверенный и отлаженный механизм взаимодействия власти и бизнеса в данном вопросе, уже не однажды показавший свою эффективность.

— Что касается моего личного контроля, то можете не сомневаться — этот и другие проблемные объекты находятся в зоне моего постоянного внимания, — подчеркнул губернатор. — Ситуация сложная, скрывать не будем, она не разрешится в одночасье, но, в любом случае, при решении проблем обманутых дольщиков власть не останется в стороне.

Слова главы региона подкреплены конкретными фактами. Системная работа по защите прав и законных интересов участников долевого строительства начала решаться с 2014 года и находится под личным контролем губернатора Андрея Бочарова. За этот период времени удалось достроить и ввести в эксплуатацию 38 проблемных объектов, удовлетворены требования около 4 тысяч дольщиков.

Сегодня на контроле областных властей — 44 многоквартирных дома, к строительству которых привлечены вложения 3869 граждан. Это дома, где просрочка исполнения обязательств застройщиков составляет более девяти месяцев. В каждом из муниципалитетов, где есть проблемные объекты, созданы рабочие группы (Волгоград, Волжский, Краснослободск, Ерзовка), которые отслеживают ситуацию с каждым возводимым домом. В ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов (23 дома).

Несмотря на то, что федеральное законодательство не предусматривает полномочия регионов по достройке объектов, в области принимают эффективные решения для завершения строительства проблемных домов. В частности, в Волгоградской области добросовестным застройщикам, взявшим на себя обязательства по завершению брошенных долгостроев, предоставляется земля в аренду без торгов, обеспечивается содействие в подключении к инженерным сетям, снижается арендная плата за землю.

На октябрьском заседании областной Думы приняты поправки в закон, направленные на решение проблемы обманутых дольщиков. Поправки разработаны по инициативе губернатора Андрея Бочарова. Принятые изменения в региональный закон позволяют скорректировать существующую норму, когда земля без торгов предоставлялась застройщикам, участвующим в решении проблемы обманутых дольщиков, при условии строительства на предоставленном участке не менее 40 тысяч квадратных метров жилья. Теперь данные ограничения сняты. Кроме того, расширен перечень объектов, которые можно возводить на выделенном участке (это могут быть здания и сооружения социально-культурного и культурно-бытового назначения).

Применение обновлённого закона позволит создать условия для повышения инвестиционной привлекательности Волгоградской области и решения вопросов завершения строительства проблемных долгостроев.

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