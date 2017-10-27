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11:34 (мск), источник: Sputnik.by

Калинин раскритиковал регионы за плохую работу с субсидиями на жилье

За полтора месяца в стране освоено только 10−15% средств, предусмотренных на адресные жилищные субсидии по указу № 240, хуже всего работа ведется в Минске и Минской области.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин подверг критике работу регионов с гражданами по заключению договоров на предоставление адресных жилищных субсидий в рамках норм указа № 240.

Этот указ вступил в силу с 6 августа 2017 года. В текущем году на предоставление адресных субсидий нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам банками должно быть выделено 209 миллиардов рублей.

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«Использование этих средств идет крайне недостаточными темпами. За полтора месяца освоено только 10−15% средств, причем хуже всего обстоят дела в Минске и Минской области. Там вообще не заключено ни одного договора», — сказал Калинин в пятницу в парламенте.

Причиной такой ситуации вице-премьер назвал «неразворотливость исполкомов», которые не могут наладить нормальную работу с гражданами.

Он подчеркнул, что необходимо продолжать разъяснять гражданам преимущества прописанной в указе формы господдержки. Кроме того, считает вице-премьер, большую часть работы могли бы взять на себя парламентарии, которые часто бывают на местах и общаются с населением.

По словам вице-премьера, за девять месяцев этого года в стране было построено 2,9 миллионов квадратных метров жилья, в том числе 400 тысяч квадратных метров — с господдержкой. Всего до конца года в республике должно быть сдано 8 тысяч квартир, построенных с господдержкой.

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