Калинин раскритиковал регионы за плохую работу с субсидиями на жилье
За полтора месяца в стране освоено только 10−15% средств, предусмотренных на адресные жилищные субсидии по указу № 240, хуже всего работа ведется в Минске и Минской области.
За полтора месяца в стране освоено только 10−15% средств, предусмотренных на адресные жилищные субсидии по указу № 240, хуже всего работа ведется в Минске и Минской области.
МИНСК, 27 окт — Sputnik.
Этот указ вступил в силу с 6 августа 2017 года. В текущем году на предоставление адресных субсидий нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам банками должно быть выделено 209 миллиардов рублей.
«Использование этих средств идет крайне недостаточными темпами. За полтора месяца освоено только 10−15% средств, причем хуже всего обстоят дела в Минске и Минской области. Там вообще не заключено ни одного договора», — сказал Калинин в пятницу в парламенте.
Причиной такой ситуации
Он подчеркнул, что необходимо продолжать разъяснять гражданам преимущества прописанной в указе формы господдержки. Кроме того, считает
По словам