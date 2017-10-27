Калинин раскритиковал регионы за плохую работу с субсидиями на жилье

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин подверг критике работу регионов с гражданами по заключению договоров на предоставление адресных жилищных субсидий в рамках норм указа № 240.

Этот указ вступил в силу с 6 августа 2017 года. В текущем году на предоставление адресных субсидий нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам банками должно быть выделено 209 миллиардов рублей.

«Использование этих средств идет крайне недостаточными темпами. За полтора месяца освоено только 10−15% средств, причем хуже всего обстоят дела в Минске и Минской области. Там вообще не заключено ни одного договора», — сказал Калинин в пятницу в парламенте.

Причиной такой ситуации вице-премьер назвал «неразворотливость исполкомов», которые не могут наладить нормальную работу с гражданами.

Он подчеркнул, что необходимо продолжать разъяснять гражданам преимущества прописанной в указе формы господдержки. Кроме того, считает вице-премьер, большую часть работы могли бы взять на себя парламентарии, которые часто бывают на местах и общаются с населением.