Греф не ожидает дефицита рабочих мест в «новой экономике»

«Я не готов согласиться с моим коллегой в отношении того, что люди потеряют рабочие места, потому сокращаться они будут быстрее, чем создаваться. Вот с этим я не согласен. Я считаю, что наступил век вообще принципиально новой экономики. Нет ограничения ресурсов. В структуре ВВП 80% — это услуги. И экономика становится 3D».
Главным становятся знания и навыки. Если у тебя есть знание и навыки, в особенности вот эти самые soft skills, ты точно придумаешь себе работу.
По его словам, проблема будет состоять в том, чтобы адаптировать к новой экономике людей, чьи функции смогут выполнять информационные системы.
«Никакой проблемы нет с этим. Рабочих мест будет более чем достаточно. Мы сами их себе придумаем. Я имею в виду как человечество», — добавил он.