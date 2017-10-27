Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Подарок врачу делает рецепт дороже
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Mail.Ru Group запустил СМИ для девушекТемы издания включают в себя саморазвитие, карьеру, отношения, современную культуру, здоровый образ жизни и т. д.
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Вера Брежнева сделала операцию после неудачной драки - СМИ
СМИ: Блёданс показала откровенное фото с Прилучным
Муж Елизаветы Боярской изменился до неузнаваемости (фото)
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Меладзе рассказал в прямом эфире, что сам ушел от бывшей жены
55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
11:45 (мск), источник: RNS

Греф не ожидает дефицита рабочих мест в «новой экономике»

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что человечество вступило в эру новой экономики, в условиях которой способно создать себе необходимое количество рабочих мест. Об этом он заявил в ходе конференции «Больше чем обучение: непрерывное обучение для нового мира работы».

Источник: РИА "Новости"

«Я не готов согласиться с моим коллегой в отношении того, что люди потеряют рабочие места, потому сокращаться они будут быстрее, чем создаваться. Вот с этим я не согласен. Я считаю, что наступил век вообще принципиально новой экономики. Нет ограничения ресурсов. В структуре ВВП 80% — это услуги. И экономика становится 3D».

Главным становятся знания и навыки. Если у тебя есть знание и навыки, в особенности вот эти самые soft skills, ты точно придумаешь себе работу.

По его словам, проблема будет состоять в том, чтобы адаптировать к новой экономике людей, чьи функции смогут выполнять информационные системы.

«Никакой проблемы нет с этим. Рабочих мест будет более чем достаточно. Мы сами их себе придумаем. Я имею в виду как человечество», — добавил он.

Человек или машина: чем кончится битва 21 века
Во время загрузки произошла ошибка.
18 октября© Ньюстюб
10 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ходорковский призвал не бойкотировать выборы президента
Собчак заявила о принадлежности Крыма Украине
СМИ узнали вероятную причину крушения российского Ми-8
Путин в ходе учений запустил четыре баллистические ракеты
Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного
Социологи узнали, сколько россиян готовы проголосовать за Собчак
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Топ-менеджер «Трансаэро» стал новым гендиректором «ВИМ-Авиа»
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова Тромбофлебит, который ранее называли причиной смерти, оказался лишь катализатором
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь