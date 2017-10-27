Греф не ожидает дефицита рабочих мест в «новой экономике»

«Я не готов согласиться с моим коллегой в отношении того, что люди потеряют рабочие места, потому сокращаться они будут быстрее, чем создаваться. Вот с этим я не согласен. Я считаю, что наступил век вообще принципиально новой экономики. Нет ограничения ресурсов. В структуре ВВП 80% — это услуги. И экономика становится 3D».