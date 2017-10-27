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11:50 (мск), источник: РБК

Гендиректором «ВИМ-Авиа» назначили топ-менеджера «Трансаэро»

Новым гендиректором авиакомпании «ВИМ-Авиа» назначили Вячеслава Кононенко, который раньше был первым замгендиректором по оперированию в «Трансаэро». В ближайшее время соответствующую запись внесут в ЕГРЮЛ.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается в поступившем в РБК сообщении компании.

Документы на внесение данных Кононенко в ЕГРЮЛ будут поданы в ближайшее время. На посту гендиректора он сменит Александра Кочнева.

В сообщении компании говорится, что Кононенко после окончания в 1986 году Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов в течение 17 лет служил в ВВС. С 1998 года он был уволен в запас. Позднее он получил высшее образование в области менеджмента и занимал руководящие должности в крупных российских коммерческих компаниях.

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Отмечается, что ​Александр Бурдин, назначение которого гендиректором было анонсировано ранее, не приступил к своим обязанностям по организационным причинам. 29 сентября сообщалось, что акционеры «ВИМ-Авиа» назначили Бурдина «с целью разрешения кризисной ситуации». Бурдин в течение двух лет возглавлял «Трансаэро», которая в конце 2015 года прекратила полеты из-за долгов на 250 млрд руб.

В середине сентября «ВИМ-Авиа» допустила массовые задержки рейсов и не смогла выплатить долги перед обслуживающими компаниями. С 25 сентября прекратила выполнять чартерные рейсы. Спустя три дня по делу о мошенничестве были задержаны гендиректор компании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. В Следственном комитете подозревают, что они заработали на продаже билетов, хотя перевозчик уже заявил о невозможности выполнять свои обязательства. Тогда же в СКР заявили, что владельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы выехали за границу.

Позднее было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве авиакомпании. По версии следствия, в 2016—2017 годах были заключены «явно невыгодные сделки», руководство компании выводило активы за рубеж «в пользу аффилированных организаций».

В октябре сообщалось, что возможным покупателем авиакомпании станет бывший управляющий директор инвестфонда TRG Aurora Борис Карлов. 25 октября он предоставил в Министерство транспорта план оздоровления компании.

«ВИМ-Авиа» сложила крылья. Процедурные тонкости
Во время загрузки произошла ошибка.
25 октября© Ньюстюб
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