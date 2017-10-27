Россияне раскупили iPhone X за три минуты
Пользователи российского Apple Store за три минуты разобрали предзаказы на iPhone X. Об этом пишет vc.ru основываясь на собственных наблюдениях.
Пользователи российского Apple Store за три минуты разобрали предзаказы на iPhone X. Об этом пишет vc.ru основываясь на собственных наблюдениях.
Возможность оформить заказ открылся в 10:10 по московскому времени 27 октября (хотя была запланирована на 10:01), а в 10:13 для всех моделей появился статус «отправка: 2−3 недели», к 10:20 — «отправка: 4−5 недель».
Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах, отмечает 9to5mac.
В октябре сообщалось, что Apple выпустила рекордно мало iPhone X. По данным источников, первая партия устройств, которая была отправлена в ОАЭ и Нидерланды, насчитывала всего 46,5 тысяч устройств. Для сравнения, первая партия iPhone 8 составляла более 900 тысяч смартфонов.
Apple представила iPhone X на презентации 12 сентября. Устройство получило новый дизайн и 5,8-дюймовый дисплей с минимальными рамками. Также смартфон лишился кнопки Home, а разблокировать аппарат можно с помощью сканера лица Face ID. Продажи iPhone X в России начнутся 3 ноября, цена — от 80 тысяч рублей за модель с 64 гигабайтами накопителя.