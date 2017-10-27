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14:01 (мск), источник: АиФ Казань

С 29 октября увеличивается количество рейсов по маршруту Казань — Москва

Количество рейсов по маршруту Казань — Москва увеличивается в предстоящем зимнем сезоне, сообщает пресс-служба аэропорта.

Источник: Аргументы и факты

Так, авиакомпания «Уральские авиалинии» приступила к выполнению утренних вылетов в Домодедово по четвергам. Стоимость билета — от 2 100 руб. в одну сторону. Авиакомпания Nordwind помимо утренних рейсов в Москву (Шереметьево) будет выполнять вечерние вылеты ежедневно в 19.15. Авиакомпания «Россия» продолжит выполнять программу ежедневных полётов во Внуково, которая была открыта летом.

В среднем, на маршруте Казань-Москва в зимнем сезоне будет выполняться порядка 18 рейсов в день.

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