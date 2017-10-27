Роспотребнадзор нашел фальсифицированное молоко и молочные продукты на Кубани

Краснодар. 27 октября — Новая Кубань. В третьем квартале текущего года управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводило традиционную работу по выявлению продукции, несоответствующей качеству. Исследовали молоко и молочную продукцию. Было взято 2978 проб, из них всего 29 не соответствовали гигиеническим нормативам.

— Из оборота была изъята 21 партия молочной продукции объемом 87,7 кг, — об этом сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.



ГИС ЗПП «Уведомления о пищевой продукции» Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю опубликовал и сведения о 17 случаях выявления неудовлетворительных результатов исследования по физико-химическим показателям. Выяснилось, что на кубанских прилавках имеется и фальсификат. Молоко и молочная продукция не соответствовали нормам по жирно-кислотному составу жировой фазы, соотношению массовых долей метиловых эфиров жирных кислот и по содержанию растительных стеринов.



Было составлено 24 протокола об административных правонарушениях на сумму штрафов 499 тыс. рублей.



Также уведомлены о нарушениях и производители, поставляющие на Кубань фальсифицированные молочные продукты из других регионов. Документы направлены в адрес управлений Роспотребнадзора соответствующих субъектов.