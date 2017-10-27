Роспотребнадзор нашел фальсифицированное молоко и молочные продукты на Кубани
В регионе проводилась проверка на соответствие микробиологическим показателям.
В регионе проводилась проверка на соответствие микробиологическим показателям.
Краснодар. 27 октября — Новая Кубань. В третьем квартале текущего года управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводило традиционную работу по выявлению продукции, несоответствующей качеству. Исследовали молоко и молочную продукцию. Было взято 2978 проб, из них всего 29 не соответствовали гигиеническим нормативам.
Молоко проверяли на наличие антибиотиков, радиоактивных веществ, патогенной микрофлоры, пестицидов, содержание мышьяка, ртути, свинца и кадмия
— Из оборота была изъята 21 партия молочной продукции объемом 87,7 кг, — об этом сообщает
ГИС ЗПП «Уведомления о пищевой продукции» Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю опубликовал и сведения о 17 случаях выявления неудовлетворительных результатов исследования по
Было составлено 24 протокола об административных правонарушениях на сумму штрафов 499 тыс. рублей.
Также уведомлены о нарушениях и производители, поставляющие на Кубань фальсифицированные молочные продукты из других регионов. Документы направлены в адрес управлений Роспотребнадзора соответствующих субъектов.