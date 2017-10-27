Магазин, где продавали алкоголь ночью, оштрафовали в Шелехове
В Шелехове полицейские поймали с поличным на ночной торговле спиртным сразу несколько магазинов.
В Шелехове полицейские поймали с поличным на ночной торговле спиртным сразу несколько магазинов.
В Шелехове полицейские поймали с поличным на ночной торговле спиртным сразу несколько магазинов.
В продовольственный магазинчик Шелехова полицейские пришли не с пустыми руками. Буквально несколько минут назад сотрудникам в штатском здесь продали спиртное. Покупка — ночью. А это — нарушение закона. Продавец всё отрицает:
— Вы продавали сейчас алкогольную продукцию?
— Нет.
— То есть эта алкогольная продукция вам не принадлежит?
— Нет.
К таким ответам полицейские были готовы. В этот магазин они приходили уже два года назад. И также им продали ночью. Тогда предпринимателя оштрафовали на 100 000 рублей. Но это не стало стимулом прекратить нарушать закон. В этот раз продавец вовсе отказалась представляться и открывать зарешёченный прилавок:
— Откройте помещение
— Я не смогу вам открыть
— У вас имеются ключи?
— Нет.
— Где находятся ключи?
— У напарницы.
— То есть вас закрыли здесь?
— Да.
— Вы в заложниках находитесь? А если здесь ЧП произойдёт, возгорание? Каким образом вы покинете помещение? Я переживаю за вашу безопасность.
Чтобы обеспечить безопасность продавца, да и осмотреть торговую точку, полицейские перекусывают замок. Только после этого получается составить протоколы. Кроме того выясняется, что на алкогольную продукцию нет документов. Бутылки с огненной водой изымают.
— Всего с начала года полицейскими в Иркутской области составлено порядка 600 протоколов за торговлю алкоголем в ночное время. 300 из них приходится на Иркутск. Для юридических лиц штраф по данной статье составляет до 300 000 рублей, — говорит сотрудник
Протоколы за различные нарушения антиалкогольного законодательства с начала года в регионе составили больше 5000 раз. А что касается владельца этого магазина в Шелехове, то, скорее всего, у предпринимателя аннулируют лицензию на продажу спиртного.