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11:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловский минстрой пообещал обманутым пайщикам новоселье

В ЖК «Кольцовском».

В ЖК «Кольцовском».

Пайщики скандально известного ЖК «Кольцовский» на Бахчиванджи, 15 смогут заехать в свои квартиры в мае 2018 года, когда дом будет сдан. Об этом 27 октября было заявлено на совещании, которое прошло на стройплощадке дома. В нем приняли участие и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, инвестор, подрядчик и уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, передает «Уралинформбюро».

Фото: midural.ru

Фото: midural.ru.

«Сегодня в ходе рабочего совещания с инвестором и подрядчиком мы обсудили детали, связанные с решением конкретных задач по завершению строительства объекта. Во-первых, подрядчик приступит к подготовке дома под запуск тепла. Газопровод сюда проложен, теперь необходимо провести внутриплощадочные работы, старт которых намечен на 7 ноября. Далее можно будет приступить к отделке», — заявил Волков.

Как рассказали «Уралинформбюро» в департамента информполитики Свердловской области, завершение стройки будет на контроле руководства области. Степень готовности объекта на сегодняшний день оценивается как высокая — более 80%.

Фото: midural.ru.

ЖК «Кольцовский» — один из самых известных в Екатеринбурге долгостроев. Возведение комплекса на 152 квартиры было начато в 2013 году, но в июле 2015 года работы на объекте были «заморожены» из-за проблем с финансированием. С того момента в «Кольцовском» сменилось три застройщика, а в 2017 году свердловская прокуратура возбудила уголовное дело против ЖСК «Авиатор» — заказчика стройки. По версии следствия, кооператив присвоил порядка 1 миллиона рублей, собранных с пайщиков.

Ранее по теме:
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