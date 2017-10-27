Свердловский минстрой пообещал обманутым пайщикам новоселье
В ЖК «Кольцовском».
В ЖК «Кольцовском».
В ЖК «Кольцовском».
Пайщики скандально известного ЖК «Кольцовский» на Бахчиванджи, 15 смогут заехать в свои квартиры в мае 2018 года, когда дом будет сдан. Об этом 27 октября было заявлено на совещании, которое прошло на стройплощадке дома. В нем приняли участие и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, инвестор, подрядчик и уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, передает «Уралинформбюро».
Фото: midural.ru
Фото: midural.ru.
«Сегодня в ходе рабочего совещания с инвестором и подрядчиком мы обсудили детали, связанные с решением конкретных задач по завершению строительства объекта.
Как рассказали «Уралинформбюро» в департамента информполитики Свердловской области, завершение стройки будет на контроле руководства области. Степень готовности объекта на сегодняшний день оценивается как высокая — более 80%.
Фото: midural.ru.
ЖК «Кольцовский» — один из самых известных в Екатеринбурге долгостроев. Возведение комплекса на 152 квартиры было начато в 2013 году, но в июле 2015 года работы на объекте были «заморожены»
Ранее по теме:
Екатеринбургский долгострой опять «завис»
Следственный комитет займется делом ЖК «Кольцовский».