В екатеринбургском Академическом построят новое здание для медуниверситета

Источник: УралИнформБюро

Новое здание для Уральского медицинского госуниверситета появится в молодом екатеринбургском районе Академический. Вуз станет основой для медицинского кластера. Проект последнего на встрече с медицинским сообществом в УГМУ представил генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Кластер будет представлять собой замкнутый цикл. В его основу положена научная часть — университет. При нем расположится университетская клиника, передает «Уралинформбюро». На севере района запланировано строительство производственной зоны. Она позволит не только выполнить поставленную президентом задачу по импортозамещению, но и разрабатывать новые технологии и лекарства.

«В 2017 году мы подписали соглашение с правительством Свердловской области о софинансировании строительства здания для медицинского университета, — рассказал гендиректор “РСГ-Академическое” В. Киселев. — По нашим планам, через два года строительно-монтажные работы в первом здании будут закончены, и мы передадим первые 25 000 квадратных метров учебных площадей и первое общежитие на 6 000 квадратных метров».

Всего предусмотрено 100 000 квадратных метров учебных площадей и 24 000 квадратных метров общежитий в 4 зданиях. Ранее застройщик планировал еще два общежития по 4 000 «квадратов» для иностранных студентов, но их строительство останется на усмотрение ректора. При необходимости площадку перепрофилируют под другие нужды университета. После этого начнется возведение университетской поликлиники.