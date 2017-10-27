В екатеринбургском Академическом построят новое здание для медуниверситета
И жилье для профессуры.
И жилье для профессуры.
Новое здание для Уральского медицинского госуниверситета появится в молодом екатеринбургском районе Академический. Вуз станет основой для медицинского кластера. Проект последнего на встрече с медицинским сообществом в УГМУ представил генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.
Кластер будет представлять собой замкнутый цикл. В его основу положена научная часть — университет. При нем расположится университетская клиника, передает «Уралинформбюро». На севере района запланировано строительство производственной зоны. Она позволит не только выполнить поставленную президентом задачу по импортозамещению, но и разрабатывать новые технологии и лекарства.
«В 2017 году мы подписали соглашение с правительством Свердловской области о софинансировании строительства здания для медицинского университета, — рассказал гендиректор “РСГ-Академическое” В. Киселев. — По нашим планам, через два года
Всего предусмотрено 100 000 квадратных метров учебных площадей и 24 000 квадратных метров общежитий в 4 зданиях. Ранее застройщик планировал еще два общежития по 4 000 «квадратов» для иностранных студентов, но их строительство останется на усмотрение ректора. При необходимости площадку перепрофилируют под другие нужды университета. После этого начнется возведение университетской поликлиники.
Кроме того, в медкластере расположится жилье для преподавателей УГМУ. На специальных условиях профессора и доценты смогут приобрести квартиры в 12-этажном жилом комплексе общей площадью 26 000 квадратных метров.