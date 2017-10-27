Страны Азии впервые в истории обошли США по числу миллиардеров

Источник: Reuters

За 2016 год число долларовых миллиардеров в мире выросло примерно на 10%, а их совокупное состояние — на 17%, следует из доклада Billionaires Report 2017, подготовленного экспертами UBS и PwC.

Объединенный капитал имеющихся в мире 1542 миллиардеров (годом ранее было 1397) авторы доклада оценили в $6 трлн, что на $892 млрд превышает результат прошлого года.

В докладе особо подчеркивается, что по итогам 2016 года число миллиардеров, представляющих страны Азии, впервые в истории превысило число миллиардеров США.

По данным UBS/PwC, новые миллиардеры в Азии в прошлом году появлялись раз в два дня, в результате за год (с учетом выбытия некоторых бизнесменов из числа миллиардеров) их число за год увеличилось на 23% (с 520 до 637 человек), тогда как в США — только на 5% (с 538 до 563).

Наибольший вклад в увеличение поголовья миллиардеров в 2016 году внес Китай, где их число выросло сразу на 67 человек (до 318). В Индии за 2016 год стало на 16 миллиардеров больше, что увеличило их общее число до ста.

Читайте также Трамп потерял 600 миллионов долларов за год президентства

Наибольшие темпы роста Азия продемонстрировала в 2016 году и в наращивании совокупного состояния местных миллиардеров. За год оно выросло сразу на 31%, против 15% в США и 5% в Европе. Тем не менее, США по-прежнему остаются лидером по размеру объединенного капитала проживающих здесь супербогачей, к концу 2016 года он, по оценке UBS/PwC, составлял $2,753 трлн против $1,965 трлн в Азии и $1,319 трлн в Европе.

Из доклада следует, что средний возраст миллиардера в 2016 году составлял 63 года, при этом азиатские (59 лет) и особенно китайские (55 лет) богачи в среднем заметно моложе своих конкурентов из США (67 лет) и Европы (66 лет). По подсчетам UBS/PwC, в Азии миллиардерами становятся в среднем 6 лет раньше, чем в США и на 7 лет раньше, чем в Европе.