В Китае «Макдоналдс» сменил название на «Золотые арки»

Источник: РИА Новости

«Макдоналдс» пришел в Китай еще в начале 1990-х годов, сейчас количество ресторанов по всей стране превышает 2,5 тысячи, согласно программе развития сети, к 2022 году их число должно увеличиться до 4,5 тысячи. Предыдущее название «Майданлао» (Maidanglao) не имеет какого-то определенного смысла и является лишь транскрибированием названия ресторана с английского на китайский язык.

Изменение названия коснулось лишь юридических документов, прежними остались и вывески, и меню.

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Смена названия произошла еще 12 октября, однако СМИ узнали о произошедших изменениях только сейчас. РИА Новости не удалось получить оперативный комментарий от представителей компании в Китае.

Ранее стало известно, что в январе этого года американская компания продала 80% акций своих подразделений на территории материкового Китая и в Гонконге двум инвестиционным фондам — Citic Group (52%) и Carlyle Group (28%), которые в ближайшие 20 лет будут развивать и управлять деятельностью ресторанов на условиях франшизы, сумма сделки составила более 2 миллиардов долларов.