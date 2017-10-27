Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Назван лучший способ мыть фрукты
Две категории пенсионеров, порядок выплат которым хотят изменить
От любви до ненависти: главное о скандале Джигарханяна с женой
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Mail.Ru Group запустил СМИ для девушекТемы издания включают в себя саморазвитие, карьеру, отношения, современную культуру, здоровый образ жизни и т. д.
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Вера Брежнева сделала операцию после неудачной драки - СМИ
СМИ: Блёданс показала откровенное фото с Прилучным
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Меладзе рассказал в прямом эфире, что сам ушел от бывшей жены
55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
12:21 (мск), источник: РИА Новости

В Китае «Макдоналдс» сменил название на «Золотые арки»

ПЕКИН, 27 окт — РИА Новости. Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» сменила в Китае название на «Золотые арки» (Jingongmen), свидетельствуют данные на сайте Национальной системы открытой информации кредитоспособности предприятий.

Источник: РИА Новости

«Макдоналдс» пришел в Китай еще в начале 1990-х годов, сейчас количество ресторанов по всей стране превышает 2,5 тысячи, согласно программе развития сети, к 2022 году их число должно увеличиться до 4,5 тысячи. Предыдущее название «Майданлао» (Maidanglao) не имеет какого-то определенного смысла и является лишь транскрибированием названия ресторана с английского на китайский язык.

Изменение названия коснулось лишь юридических документов, прежними остались и вывески, и меню.
Читайте также
IKEA пришлось извиниться за рекламу в Китае. Там мать отчитывает дочь за возвращение домой без жениха

Смена названия произошла еще 12 октября, однако СМИ узнали о произошедших изменениях только сейчас. РИА Новости не удалось получить оперативный комментарий от представителей компании в Китае.

Ранее стало известно, что в январе этого года американская компания продала 80% акций своих подразделений на территории материкового Китая и в Гонконге двум инвестиционным фондам — Citic Group (52%) и Carlyle Group (28%), которые в ближайшие 20 лет будут развивать и управлять деятельностью ресторанов на условиях франшизы, сумма сделки составила более 2 миллиардов долларов.

По состоянию на данный момент, американская компания контролирует лишь 20% акций «Макдоналдс» на территории КНР.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Поклонская ответила Собчак на слова о 'генетическом отребье'
Представитель жены Джигарханяна: театр захвачен рейдерами
СМИ узнали вероятную причину крушения российского Ми-8
Путин в ходе учений запустил четыре баллистические ракеты
Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного
Социологи узнали, сколько россиян готовы проголосовать за Собчак
Греф не ожидает дефицита рабочих мест в «новой экономике»
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Топ-менеджер «Трансаэро» стал новым гендиректором «ВИМ-Авиа»
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова Тромбофлебит, который ранее называли причиной смерти, оказался лишь катализатором
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь