Более чем в десять раз сократились долги по зарплате в Иркутской области за два года

Источник: РИА "Новости"

Глава региона рассказал, что с начала нынешнего года на предприятиях Приангарья погашена задолженность по зарплате на 87,1 млн рублей перед 2052 работниками.

Сергей Левченко отметил, что по состоянию на 1 октября в регионе большая часть задолженности — 84% или 29,7 млн рублей — приходится на три организации, находящиеся в конкурсном производстве.

Губернатор направил депутату Госдумы РФ от Иркутской области Михаилу Щапову предложения о принятии дополнительных мер по защите прав бывших работников организаций, которые находятся в стадии банкротства.

Глава региона отметил, что необходимо создать с помощью федерального законодательства механизм безукоснительного соблюдения прав граждан на вознаграждение за труд, установив запрет на введение процедуры банкротства, если у должника есть имущество, достаточное для погашения в полном объеме задолженности по заработной плате. Также мерой борьбы с долгами, по мнению главы региона, может стать обязанность учредителей должника погашать задолженность по заработной плате при недостаточности имущества. Кроме того, губернатор предложил наделить региональные органы власти правом оказывать содействие в погашении задолженности по зарплате за счет средств, полученных от уплаты работодателями штрафов за нарушение трудового законодательства.

«Задолженность по заработной плате — это общероссийская проблема. Внесение изменений в федеральные законы, которые предложил Сергей Георгиевич, может стать тем самым системным механизмом и помочь регионам в решении вопроса долгов по зарплате. Предлагаемые изменения также могут послужить установлению гарантий обязательной выплаты задолженности даже работникам тех предприятий, которые только планируют объявить себя банкротами», — прокомментировал руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов.