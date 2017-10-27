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14:05 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более чем в десять раз сократились долги по зарплате в Иркутской области за два года

Более чем в десять раз сократилась задолженность по заработной плате в Иркутской области за два года. Об этом 27 октября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова губернатора Иркутской области Сергей Левченко.

Источник: РИА "Новости"

Глава региона рассказал, что с начала нынешнего года на предприятиях Приангарья погашена задолженность по зарплате на 87,1 млн рублей перед 2052 работниками.

Сергей Левченко отметил, что по состоянию на 1 октября в регионе большая часть задолженности — 84% или 29,7 млн рублей — приходится на три организации, находящиеся в конкурсном производстве.

Губернатор направил депутату Госдумы РФ от Иркутской области Михаилу Щапову предложения о принятии дополнительных мер по защите прав бывших работников организаций, которые находятся в стадии банкротства.

Глава региона отметил, что необходимо создать с помощью федерального законодательства механизм безукоснительного соблюдения прав граждан на вознаграждение за труд, установив запрет на введение процедуры банкротства, если у должника есть имущество, достаточное для погашения в полном объеме задолженности по заработной плате. Также мерой борьбы с долгами, по мнению главы региона, может стать обязанность учредителей должника погашать задолженность по заработной плате при недостаточности имущества. Кроме того, губернатор предложил наделить региональные органы власти правом оказывать содействие в погашении задолженности по зарплате за счет средств, полученных от уплаты работодателями штрафов за нарушение трудового законодательства.

«Задолженность по заработной плате — это общероссийская проблема. Внесение изменений в федеральные законы, которые предложил Сергей Георгиевич, может стать тем самым системным механизмом и помочь регионам в решении вопроса долгов по зарплате. Предлагаемые изменения также могут послужить установлению гарантий обязательной выплаты задолженности даже работникам тех предприятий, которые только планируют объявить себя банкротами», — прокомментировал руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов.

Темой задержки выплат заработной платы также озабочены на федеральном уровне. Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание по этому вопросу с правительством РФ. Глава государства подчеркнул необходимость усилить нормативную базу в этой области и в целом уделять проблеме больше внимания.

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