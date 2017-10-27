Минэкономразвития Башкирии прогнозирует ежегодный рост ВРП на 2−3 процента
УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Согласно представленному сегодня в Госсобрании — Курултае Башкортостана прогнозу
УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Согласно представленному сегодня в Госсобрании — Курултае Башкортостана прогнозу
Как отметил глава Минэкономразвития, среднесрочный прогноз сформирован с учетом сценарных условий, одобренных российским правительством, ретроспективной динамики, общеэкономических тенденций и стратегических приоритетов Башкортостана.
Он будет варьироваться от 102,3% в 2018 году до 102,6% в 2020 году. Об этом сообщил министр экономического развития региона Сергей Новиков.
При его разработке учитывались три сценария развития: «базовый», «консервативный» и «целевой». В итоге за основу при подготовке проекта республиканского бюджета принят «базовый» вариант прогноза. По этому сценарию развития предусмотрен ежегодный рост республиканского ВРП на 2−3%.
В сельском хозяйстве ожидается стабильный рост объемов производства от 102,3% в 2018 году до 103,3% в 2020 году. За три года объем производства должен увеличиться на 8,2%.
Темповые значения объемов строительных работ будут изменяться от 100,0% в 2018 году до 102,5% в 2020 году. В среднесрочной перспективе рост составит 4,3%.
По показателю оборота розничной торговли в среднесрочном периоде темпы роста составят 102,5−102,6%.
На потребительском рынке ожидается умеренная инфляция в пределах 3,5%, восстановление розничной торговли на фоне роста покупательского спроса и повышения доступности потребительского кредитования.
Темпы роста инвестиций в основной капитал за эти годы будут варьироваться от 100,6 до 103%. В целом прирост составит 6,3%.
Увеличение капиталовложений планируется обеспечить за счет созданных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности. Как пояснили в