Минэкономразвития Башкирии прогнозирует ежегодный рост ВРП на 2−3 процента

Как отметил глава Минэкономразвития, среднесрочный прогноз сформирован с учетом сценарных условий, одобренных российским правительством, ретроспективной динамики, общеэкономических тенденций и стратегических приоритетов Башкортостана.

Он будет варьироваться от 102,3% в 2018 году до 102,6% в 2020 году. Об этом сообщил министр экономического развития региона Сергей Новиков.

При его разработке учитывались три сценария развития: «базовый», «консервативный» и «целевой». В итоге за основу при подготовке проекта республиканского бюджета принят «базовый» вариант прогноза. По этому сценарию развития предусмотрен ежегодный рост республиканского ВРП на 2−3%.

В сельском хозяйстве ожидается стабильный рост объемов производства от 102,3% в 2018 году до 103,3% в 2020 году. За три года объем производства должен увеличиться на 8,2%.

Темповые значения объемов строительных работ будут изменяться от 100,0% в 2018 году до 102,5% в 2020 году. В среднесрочной перспективе рост составит 4,3%.

По показателю оборота розничной торговли в среднесрочном периоде темпы роста составят 102,5−102,6%.

На потребительском рынке ожидается умеренная инфляция в пределах 3,5%, восстановление розничной торговли на фоне роста покупательского спроса и повышения доступности потребительского кредитования.

Темпы роста инвестиций в основной капитал за эти годы будут варьироваться от 100,6 до 103%. В целом прирост составит 6,3%.