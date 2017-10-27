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12:28 (мск), источник: ИА Башинформ

Минэкономразвития Башкирии прогнозирует ежегодный рост ВРП на 2−3 процента

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Согласно представленному сегодня в Госсобрании — Курултае Башкортостана прогнозу социально-экономического развития республики на 2018 год и на период до 2020 года, индекс промышленного производства за трехлетний период увеличится на 7,5%.

Как отметил глава Минэкономразвития, среднесрочный прогноз сформирован с учетом сценарных условий, одобренных российским правительством, ретроспективной динамики, общеэкономических тенденций и стратегических приоритетов Башкортостана.

Он будет варьироваться от 102,3% в 2018 году до 102,6% в 2020 году. Об этом сообщил министр экономического развития региона Сергей Новиков.

При его разработке учитывались три сценария развития: «базовый», «консервативный» и «целевой». В итоге за основу при подготовке проекта республиканского бюджета принят «базовый» вариант прогноза. По этому сценарию развития предусмотрен ежегодный рост республиканского ВРП на 2−3%.

В сельском хозяйстве ожидается стабильный рост объемов производства от 102,3% в 2018 году до 103,3% в 2020 году. За три года объем производства должен увеличиться на 8,2%.

Темповые значения объемов строительных работ будут изменяться от 100,0% в 2018 году до 102,5% в 2020 году. В среднесрочной перспективе рост составит 4,3%.

По показателю оборота розничной торговли в среднесрочном периоде темпы роста составят 102,5−102,6%.

На потребительском рынке ожидается умеренная инфляция в пределах 3,5%, восстановление розничной торговли на фоне роста покупательского спроса и повышения доступности потребительского кредитования.

Темпы роста инвестиций в основной капитал за эти годы будут варьироваться от 100,6 до 103%. В целом прирост составит 6,3%.

Увеличение капиталовложений планируется обеспечить за счет созданных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности. Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития Башкортостана, речь идет о совершенствовании регионального законодательства, развитии финансовых инструментов, повышении качества сопровождения проектов по принципу «одного окна», применения ГЧП-механизмов, а также усиления работы по развитию моногородов, включая создание ТОСЭР и привлечение в них резидентов.

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