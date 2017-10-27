В Сочи массово закрывают автомойки и шиномонтажи

Краснодар. 27 октября — Новая Кубань. Такими темпами скоро в Сочи будет негде помыть машину и поменять колесо. По решению местных властей демонтированы 3 автомойки и 4 пункта шиномонтажа, приостановлена деятельность 108 автомоек, 13 пунктов шиномонтажа закрыты.

Причина кроется в том, что в Сочи на протяжении 1,5 месяцев активно работают межведомственные группы. Они обследуют автомойки и пункты шиномонтажа на предмет соблюдения ими действующего законодательства.

Только за прошедшую неделю претензии предъявлены 64-м нарушителям.

Пресс-служба администрации г. Сочи сообщает, что группы сформированы из сотрудников Земельного контроля администрации, управления потребительского рынка, МУП «Водоканал» и «Водосток».

Логично, что проверяют они наличие договоров на водоснабжение, канализацию и вывоз опасных отходов. Представители малого бизнеса не всегда соблюдают эти нормы, учитывая тарифы на данные услуги. А это, между прочем, негативно сказывается на пополнении бюджета муниципальных унитарных предприятий, предоставляющих их.

— У нас нет задачи чинить препятствия предпринимателям, но время работы «по беспределу» для владельцев этого бизнеса подошло к концу. — пояснил позицию администрации первый заместитель мэра Сочи Мугдин Чермит.

Чиновники планируют навести полный порядок в этой сфере бизнеса до конца текущего года. Но уже сейчас понятно, что в полном соответствии с действующими нормами и правилами в Сочи функционируют лишь считанные единицы автомоек и шиномонтажных мастерских.