В Сочи массово закрывают автомойки и шиномонтажи
Администрация выявили множественные нарушения законодательства в их работе.
Администрация выявили множественные нарушения законодательства в их работе.
Краснодар. 27 октября — Новая Кубань. Такими темпами скоро в Сочи будет негде помыть машину и поменять колесо. По решению местных властей демонтированы 3 автомойки и 4 пункта шиномонтажа, приостановлена деятельность 108 автомоек, 13 пунктов шиномонтажа закрыты.
Причина кроется в том, что в Сочи на протяжении 1,5 месяцев активно работают межведомственные группы. Они обследуют автомойки и пункты шиномонтажа на предмет соблюдения ими действующего законодательства.
Только за прошедшую неделю претензии предъявлены 64-м нарушителям.
Логично, что проверяют они наличие договоров на водоснабжение, канализацию и вывоз опасных отходов. Представители малого бизнеса не всегда соблюдают эти нормы, учитывая тарифы на данные услуги. А это, между прочем, негативно сказывается на пополнении бюджета муниципальных унитарных предприятий, предоставляющих их.
— У нас нет задачи чинить препятствия предпринимателям, но время работы «по беспределу» для владельцев этого бизнеса подошло к концу. — пояснил позицию администрации первый заместитель мэра Сочи Мугдин Чермит.
Чиновники планируют навести полный порядок в этой сфере бизнеса до конца текущего года. Но уже сейчас понятно, что в полном соответствии с действующими нормами и правилами в Сочи функционируют лишь считанные единицы автомоек и шиномонтажных мастерских.
Чем обернется проводимая зачистка — пока непонятно.