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12:26 (мск), источник: Publika.md

Зарплаты бюджетников увеличатся на 10%

На 10% увеличатся зарплаты бюджетников. Это предусматривают поправки, в Закон о системе оплаты труда государственных служащих, который опубликовали в Официальном мониторе.

Источник: Publika.md

Документ коснётся почти 120 тысяч бюджетников. Повышение осуществят в два этапа. Для работников сферы образования зарплаты увеличены с первого сентября, для остальных — с января 2018 года.

Зарплату повысят работникам культуры, искусства, врачам, социальным работникам, учёным, военным и полицейским. На эти цели предусмотрено 337 миллионов леев.

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