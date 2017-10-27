Зарплаты бюджетников увеличатся на 10%
На 10% увеличатся зарплаты бюджетников. Это предусматривают поправки, в Закон о системе оплаты труда государственных служащих, который опубликовали в Официальном мониторе.
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На 10% увеличатся зарплаты бюджетников. Это предусматривают поправки, в Закон о системе оплаты труда государственных служащих, который опубликовали в Официальном мониторе.
Документ коснётся почти 120 тысяч бюджетников. Повышение осуществят в два этапа. Для работников сферы образования зарплаты увеличены с первого сентября, для остальных — с января 2018 года.
Зарплату повысят работникам культуры, искусства, врачам, социальным работникам, учёным, военным и полицейским. На эти цели предусмотрено 337 миллионов леев.