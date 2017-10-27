Урожай зерна и овощей увеличился в Свердловской области на треть
Рост в этом году связан в том числе с тем, что летом выпало достаточное количество осадков.
Рост в этом году связан в том числе с тем, что летом выпало достаточное количество осадков.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Аграрии Свердловской области собрали на 30% больше зерновых культур и овощей в 2017 году, чем годом ранее. В частности, увеличился сбор зерна, сообщили в пятницу в департаменте информационной политики региона.
«Валовой сбор зерна составил 807 тыс. тонн в 2017 году в 2016 — 627 тыс. тонн (рост 29% — прим. ТАСС). Картофеля в сельскохозяйственных организациях области собрано 232 тыс. тонн в этом году, а прошлом — 189 тыс. тонн (+23%). Капусты, моркови и свеклы заготовлено 404 тыс. тонн в 2017 году против 353 тыс. тонн в 2016 году (+14%)», — сказали в департаменте.
«Таких результатов удалось достичь благодаря организованной работе аграриев, современной подготовке техники и
По словам декана факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаила Карпухина, рост урожая в этом году также связан с тем, что летом выпало достаточное количество осадков.
«Летом было достаточно влаги, поэтому и удобрения прошлого года, и комбинированные удобрения этого года сработали отлично. Кроме того, хозяйства стали больше применять сорта уральской селекции, которые более приспособлены к нашему климату», — сказал он на