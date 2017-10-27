КСП: Центральный рынок Иркутска незаконно помог сотрудникам погасить ипотеку в 2015 году
МУП «Центральный рынок» Иркутска неправомерно оказал сотрудникам предприятия материальную помощь для погашения ипотечного долга в 2015 году.
МУП «Центральный рынок» Иркутска неправомерно оказал сотрудникам предприятия материальную помощь для погашения ипотечного долга в 2015 году.
Кроме того, на работу главным бухгалтером приняли человека, который не соответствовал должностному регламенту в части профессионального опыта.
Так, аудиторы установили, что условиями коллективного договора предприятия определен исчерпывающий перечень оснований для выплаты материальной помощи работникам: при рождении ребенка — 20 тысяч рублей, по случаю смерти близких родственников работника — 10 тысяч рублей, по случаю смерти работника МУПа — 15 тысяч рублей, в случае стихийного бедствия либо при несчастном случае в размере, установленном работодателем. Кроме того, материальная помощь оказывается при условии непрерывной работы на предприятии не менее одного года.
Помимо этого, проверка показала, что на должность главного бухгалтера взяли работника, стаж которого, связанный с ведением бухгалтерского учета, на момент назначения составлял один месяц. Это не соответствовало требованиям законодательства (не менее трех лет).
Также муниципальное предприятие осуществило нецелесообразное расходование денег, повлекшее получение меньшей, чем возможно, прибыли, в 2015 году на общую сумму 7,16 млн рублей, в 2016 году — 5,2 млн рублей.
В то же время финансовое состояние предприятия стабильное, расчеты осуществляются своевременно, осуществлены текущие ремонты, обновляются основные средства. При этом резких изменений финансовых показателей не установлено. Доводы в обращениях граждан об убыточной деятельности МУП «Центральный рынок» подтверждены не были.
Стоит отметить, что на 28-ми ярмарках, организованных МУП «Центральный рынок», у продавцов не было договоров на предоставление торговых мест. Кроме того, в микрорайоне Университетском нарушали распоряжение комитета экономики администрации Иркутска в части ассортимента товаров, предусмотренного для реализации. Там продавали орехи, сухофрукты, трикотаж,