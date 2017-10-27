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13:47 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Власти Новосибирской области потребовали от «ПТК-30» погасить долги по зарплате

Руководство компании заявило, что долги по зарплате за сентябрь будут оперативно погашены до 1 ноября, сообщили в пресс-службе Правительства НСО.

Власти Новосибирской области потребовали от «ПТК-30» погасить долги по зарплате, об этом сообщает пресс-служба Правительства НСО.

26 октября прошло заседание комиссии при Минтруда НСО. Основой вопрос повестки — выплата зарплаты работникам компании «ПТК-30».

Глава компании пояснил, что доходы предприятия сократились в 5−6 раз. В 2014—2015 году предприятие получало доход от 120 до 150 млн рублей, а в 2017 году от 20 до 45 млн рублей. Снижение объемов работ и, как следствие, снижение доходов предприятия не позволяет предприятию держать прежний уровень заработных плат работников. Руководитель доложил комиссии, что в результате специальных мер, принятых руководством компании, до 1 ноября долги по зарплате за сентябрь будут ликвидированы.

«В действиях руководства усматриваются признаки намеренности невыплаты заработной платы, уклонения от предоставлений сведений для мониторинга по задолженности на организациях ПТК-30», — отметил Игорь Шмидт. На предприятии нет коллективного договора, нет представительного органа работников.

Комиссия, в состав которой входят представители контрольно-надзорных органов, потребовала от руководителя разработать план-график пошаговых действий и представить его до 1 ноября в министерство труда региона для последующего контроля за выполнением плана.

«Министерство строительства Новосибирской области и мэрии города Новосибирска обязано обеспечить постоянный контроль за ликвидацией задолженности по выплате заработной платы в проблемных организациях ПТК-30, вплоть до полного погашения задолженности», — подчеркнул Игорь Шмидт.

Ранее «Вести» рассказывали о проблемах «ПТК-30» с выплатой зарплаты сотрудников. Материал доступен по ссылке.

Накануне днем стало известно, что директор предприятия задержан представителями Следственного комитета. Позже стало известно, что Антон Коновалов стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе.

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