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15:40 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове назначен новый руководитель муниципального пассажирского предприятия

В Ростове-на-Дону назначили нового генерального директора муниципальной транспортной компании «Ростовпассажиртранс», которая занимается городскими автобусными перевозками.

Как сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт», им стал Валерий Викторович Костяков. До этого он занимал должность начальника ОГИБДД ОМВД по Белокалитвинскому району Ростовской области.

На данном посту Валерий Костяков сменил Сергея Портнова, возглавлявшего предприятие менее года. До этого также менее года предприятием руководил Константин Прилепа, а до него в течение 18 лет МУП МТК «Ростовпассажиртранс» возглавлял Роберт Санамов.

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