Губернатор Кубани принял участие в пуске котельной в Туапсинском районе

Источник: "Российская газета"

На мероприятии, посвященном пуску котельной, также присутствовали первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко, генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» (дочернее общество АО «Газпром теплоэнерго») Евгений Гошкис.

Газовая блочно-модульная котельная, работающая на экологически чистом топливе, построена взамен старой мазутной. Мощность нового источника тепла составляет 4,5 мегаватта, он рассчитан на две тысячи потребителей и семь объектов социальной сферы. Котельная оснащена современным высокоэффективным оборудованием и системой безопасности.

В настоящее время подача тепла осуществляется в режиме пусконаладки. Пусконаладочные работы планируется завершить в течение месяца.

Вениамин Кондратьев поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве, за оперативную и качественную работу.

— Жители поселка ждут эту котельную — современную, надежную, экологически безопасную, которая будет гарантированно поставлять тепло в школы, детские сады и дома, — подчеркнул глава региона.

Губернатор добавил, что строительство котельных, работающих на экологически чистом топливе, сегодня является приоритетом для прибрежных территорий.

По словам Евгения Гошкиса, у «Газпром теплоэнерго Краснодар» сложились конструктивные рабочие отношения с региональными органами власти.

— Компания находит понимание практически по всем вопросам как на уровне края, так и на местах. На инвестиции головной компании — АО «Газпром теплоэнерго» — в Краснодарском крае уже построено 10 источников тепла общей мощностью 115 мегаватт, — отметил Евгений Гошкис.

Он добавил, что компания готова продолжать инвестиционную деятельность в крае на условиях концессионных соглашений.

Строительство котельной № 2 в Новомихайловском реализовано в рамках соглашений, достигнутых между АО «Газпром теплоэнерго» с администрациями Краснодарского края и муниципального образования Туапсинский район. Ранее в рамках проекта модернизировано три объекта — в Туапсе, поселках Новомихайловский и Джубга.