Власти города обещают вернуть все автобусы на Остров сразу после открытия мостов

«Осталось чуть больше двух недель до момента открытия движения через мосты, вся проблема разрешится. Как откроем движение по Деревянному и Высокому, сразу вернём и автобусы. Схема их работы будет такой же, как и до закрытия», — отметил Ярошук.
Сейчас жители города жалуются на неудобное расписание «островного» автобуса № 40, который даже в вечерний час пик ходит с интервалом в 40 минут. Глава города пообещал изучить этот вопрос.
Ранее стало известно, что на Остров до конца года не вернутся трамваи. Это связано с отсутствием необходимой инфраструктуры.
С конца марта на Остров курсировал автобус № 45, который довозит пассажиров до Центрального рынка, пл. Василевского, Ленинского проспекта. В июле запустили 46-й маршрут. После закрытия движения через мост Деревянный на Остров перестали заезжать автобусы № 40, № 47, а также маршрутное такси № 72 и трамвай.