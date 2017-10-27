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14:03 (мск), источник: Клопс.ru

Власти города обещают вернуть все автобусы на Остров сразу после открытия мостов

На Октябрьский остров вернут автобусы и маршрутку сразу после открытия движения через мосты Высокий и Деревянный. Об этом в пятницу, 27 октября, журналистам сообщил глава Калининграда Александр Ярошук.

Источник: Клопс.ru

«Осталось чуть больше двух недель до момента открытия движения через мосты, вся проблема разрешится. Как откроем движение по Деревянному и Высокому, сразу вернём и автобусы. Схема их работы будет такой же, как и до закрытия», — отметил Ярошук.

Сейчас жители города жалуются на неудобное расписание «островного» автобуса № 40, который даже в вечерний час пик ходит с интервалом в 40 минут. Глава города пообещал изучить этот вопрос.

Ранее стало известно, что на Остров до конца года не вернутся трамваи. Это связано с отсутствием необходимой инфраструктуры.

С конца марта на Остров курсировал автобус № 45, который довозит пассажиров до Центрального рынка, пл. Василевского, Ленинского проспекта. В июле запустили 46-й маршрут. После закрытия движения через мост Деревянный на Остров перестали заезжать автобусы № 40, № 47, а также маршрутное такси № 72 и трамвай.

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