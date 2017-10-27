Власти города обещают вернуть все автобусы на Остров сразу после открытия мостов

Источник: Клопс.ru

«Осталось чуть больше двух недель до момента открытия движения через мосты, вся проблема разрешится. Как откроем движение по Деревянному и Высокому, сразу вернём и автобусы. Схема их работы будет такой же, как и до закрытия», — отметил Ярошук.

Сейчас жители города жалуются на неудобное расписание «островного» автобуса № 40, который даже в вечерний час пик ходит с интервалом в 40 минут. Глава города пообещал изучить этот вопрос.

Ранее стало известно, что на Остров до конца года не вернутся трамваи. Это связано с отсутствием необходимой инфраструктуры.