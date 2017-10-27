Жилье подорожало в семи регионах Казахстана
Впервые с момента изменения курса тенге в августе 2015 года цены на жилье перестали стремительно снижаться, пишет «Крыша».
Впервые с момента изменения курса тенге в августе 2015 года цены на жилье перестали стремительно снижаться, пишет «Крыша».
Сообщается, что на рынках Астаны, Алматы и других городов наметились изменения, которые вряд ли укладываются в привычную картину. В ряде населенных пунктов отмечается положительная динамика. В октябре в зоне роста оказались семь из 14 регионов, по которым «Крыша» ведет мониторинг данных.
Лидирует в рейтинге дорожающих городов Алматы, где средние цены предложений в октябре стали выше на 2,5 процента, или более чем на восемь тысяч тенге.
Отмечается, что столь заметной динамики в южной столице не было давно. Более полугода индекс менялся незначительно, в основном снижаясь менее чем на 1 процент. Теперь средняя стоимость вернулась на уровень, который был в начале года, до марта 2017 года. Стоимость единицы площади в южной столице снова приближается к уровню 350 тысяч тенге. В октябре она составила 347 300 тенге за единицу площади. Если говорить о динамике за десять месяцев, то сейчас цены всего на 3,3 процента (11 780 тенге за квадратный метр) ниже, чем были в январе. Помимо Алматы, положительная динамика в октябре пришла также на рынки жилья Караганды (плюс 1,5 процента), Семея (плюс 1,1 процента), Петропавловска (плюс 0,8 процента), Актау (плюс 0,4 процента) и Кокшетау (плюс 0,2 процента).
При этом столица Казахстана из числа городов с растущими ценами на жилье выбыла. Положительный тренд там наблюдался в августе (плюс 1,1 процента) и сентябре (плюс 1,4 процента). В октябре же произошло снижение на 0,8 процента. Сейчас индекс цен на квартиры в столице составляет 315 375 тенге за квадратный метр.
Отрицательная динамика в октябре наблюдалась в Актобе (минус 0,5 процента),
Специалисты отмечают, что сейчас на фоне стагнации некоторые изменения кажутся значительными. Однако если сравнить показатели прошлых лет, то станет ясно: рынок стабилен. К примеру, сопоставив октябрьские показатели за 2015, 2016 и 2017 годы в Астане и Алматы, можно заметить, что за три года цены снизились на 20 и 15 процентов соответственно. При этом за последние 12 месяцев цены скорректировались в среднем только на 5 процентов.
Сообщается, что для дальнейшего существенного снижения или стабильного роста стоимости жилья требуются серьезные предпосылки, которых пока нет. В целом стагнация может сохраниться на многие месяцы. Исследования рынка показывают, что продавцы пока не готовы менять цены на квартиры и предпочитают обсуждать скидки и условия продажи индивидуально.