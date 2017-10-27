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12:46 (мск), источник: Tengrinews

Жилье подорожало в семи регионах Казахстана

Впервые с момента изменения курса тенге в августе 2015 года цены на жилье перестали стремительно снижаться, пишет «Крыша».

Источник: Tengrinews

Сообщается, что на рынках Астаны, Алматы и других городов наметились изменения, которые вряд ли укладываются в привычную картину. В ряде населенных пунктов отмечается положительная динамика. В октябре в зоне роста оказались семь из 14 регионов, по которым «Крыша» ведет мониторинг данных.

Лидирует в рейтинге дорожающих городов Алматы, где средние цены предложений в октябре стали выше на 2,5 процента, или более чем на восемь тысяч тенге.

Отмечается, что столь заметной динамики в южной столице не было давно. Более полугода индекс менялся незначительно, в основном снижаясь менее чем на 1 процент. Теперь средняя стоимость вернулась на уровень, который был в начале года, до марта 2017 года. Стоимость единицы площади в южной столице снова приближается к уровню 350 тысяч тенге. В октябре она составила 347 300 тенге за единицу площади. Если говорить о динамике за десять месяцев, то сейчас цены всего на 3,3 процента (11 780 тенге за квадратный метр) ниже, чем были в январе. Помимо Алматы, положительная динамика в октябре пришла также на рынки жилья Караганды (плюс 1,5 процента), Семея (плюс 1,1 процента), Петропавловска (плюс 0,8 процента), Актау (плюс 0,4 процента) и Кокшетау (плюс 0,2 процента).

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При этом столица Казахстана из числа городов с растущими ценами на жилье выбыла. Положительный тренд там наблюдался в августе (плюс 1,1 процента) и сентябре (плюс 1,4 процента). В октябре же произошло снижение на 0,8 процента. Сейчас индекс цен на квартиры в столице составляет 315 375 тенге за квадратный метр.

Отрицательная динамика в октябре наблюдалась в Актобе (минус 0,5 процента), Усть-Каменогорске (минус 0,8 процента), Павлодаре (минус 1 процент). Лидерами снижения в этом месяце стали Тараз (минус 3,5 процента) и Шымкент (минус 2,2 процента). Кстати, областной центр ЮКО, по предварительным итогам, станет лидером среди городов с наиболее подешевевшим жильем. Индекс там потерял более 12 процентов, или 26 370 тенге, за десять месяцев. За ним следует Актау (минус 11,3 процента), Тараз (минус 6,6 процента), Усть-Каменогорск (минус 6,3 процента) и другие. Если говорить о республике в целом, то средние цены предложений стали ниже, чем в январе, всего на 5,6 процента. По отношению к сентябрю они не изменились вовсе.

Специалисты отмечают, что сейчас на фоне стагнации некоторые изменения кажутся значительными. Однако если сравнить показатели прошлых лет, то станет ясно: рынок стабилен. К примеру, сопоставив октябрьские показатели за 2015, 2016 и 2017 годы в Астане и Алматы, можно заметить, что за три года цены снизились на 20 и 15 процентов соответственно. При этом за последние 12 месяцев цены скорректировались в среднем только на 5 процентов.

Сообщается, что для дальнейшего существенного снижения или стабильного роста стоимости жилья требуются серьезные предпосылки, которых пока нет. В целом стагнация может сохраниться на многие месяцы. Исследования рынка показывают, что продавцы пока не готовы менять цены на квартиры и предпочитают обсуждать скидки и условия продажи индивидуально.

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