Депутаты одобрили предложение авиакомпании «Ямал» открыть 10 новых рейсов в Челябинске

Южноуральские парламентарии приняли поправки в закон о развитии туризма в регионе — в аэропорту Челябинска появятся 10 новых рейсов авиакомпании «Ямал», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Закон «О содействии развитию туризма» предполагает предоставление субсидий авиакомпаниям-перевозчикам. Так, «Ямал» рассматривает возможность открыть субсидируемые маршруты из Челябинска в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минводы, Тюмень, Волгоград, Самару, Астану, Бишкек и Тамчи (Киргизия).

На открытие маршрутов компании необходимо более 644 млн рублей, губернатор Борис Дубровский одобрил выплаты в размере 250 млн рублей в год. Субсидирование перевозок будет производиться за счет федерального и областного бюджетов, а также казны городов, в которые будут осуществляться авиаперелеты.

На сентябрьском заседании Заксобрания поправки были одобрены в первом чтении, теперь депутаты окончательно утвердили законопроект.

Напомним, предварительные переговоры о привлечении базового перевозчика из ЯНАО в Челябинскую область состоялись в ходе Петербургского международного экономического форума в июне 2017 года. Вскоре гендиректор «Ямала» Василий Крюк отметил, что заинтересован в дальнейшем развитии региональных перевозок и готов к сотрудничеству с челябинским аэропортом. В областном правительстве была создана рабочая группа, которую возглавил министр дорожного хозяйства региона Дмитрий Микулик.