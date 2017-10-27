Депутаты одобрили предложение авиакомпании «Ямал» открыть 10 новых рейсов в Челябинске
На открытие маршрутов компании необходимо более 644 млн рублей, губернатор Дубровский одобрил выплаты в размере 250 млн рублей в год.
На открытие маршрутов компании необходимо более 644 млн рублей, губернатор Дубровский одобрил выплаты в размере 250 млн рублей в год.
Южноуральские парламентарии приняли поправки в закон о развитии туризма в регионе — в аэропорту Челябинска появятся 10 новых рейсов авиакомпании «Ямал», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Закон «О содействии развитию туризма» предполагает предоставление субсидий
На открытие маршрутов компании необходимо более 644 млн рублей, губернатор Борис Дубровский одобрил выплаты в размере 250 млн рублей в год. Субсидирование перевозок будет производиться за счет федерального и областного бюджетов, а также казны городов, в которые будут осуществляться авиаперелеты.
На сентябрьском заседании Заксобрания поправки были одобрены в первом чтении, теперь депутаты окончательно утвердили законопроект.
Напомним, предварительные переговоры о привлечении базового перевозчика из ЯНАО в Челябинскую область состоялись в ходе Петербургского международного экономического форума в июне 2017 года. Вскоре гендиректор «Ямала» Василий Крюк отметил, что заинтересован в дальнейшем развитии региональных перевозок и готов к сотрудничеству с челябинским аэропортом. В областном правительстве была создана рабочая группа, которую возглавил министр дорожного хозяйства региона Дмитрий Микулик.
На ежеквартальной