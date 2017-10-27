В Башкирии самые распространенные экологические нарушения — несанкционированные свалки

Таких было обнаружено почти 400. Об этом говорили в Минприроды РБ на публичном обсуждении результатов правоприменительной практики в этом году. Всего с начала года инспекторы ведомства выявили 2,3 тысячи нарушений природоохранного законодательства. 70% из них относится к сфере обращения с отходами.