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13:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии самые распространенные экологические нарушения — несанкционированные свалки

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии самые распространенные экологические нарушения — несанкционированные свалки.

Таких было обнаружено почти 400. Об этом говорили в Минприроды РБ на публичном обсуждении результатов правоприменительной практики в этом году. Всего с начала года инспекторы ведомства выявили 2,3 тысячи нарушений природоохранного законодательства. 70% из них относится к сфере обращения с отходами.

«В последнее время нарушений становится меньше. Эффект дают семинары и разъяснительные мероприятия, которые мы проводим. Предприятия начинают работать на опережение, и это большой сдвиг», — прокомментировал замминистра Филюс Яхин.

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