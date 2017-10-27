Ярошук: Готовность стадионов «Пионер» и «Локомотив» — 95%
Реконструкция тренировочных полей «Пионер» и «Локомотив» завершена на 95%. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда», в пятницу сообщил глава города Александр Ярошук.
Реконструкция тренировочных полей «Пионер» и «Локомотив» завершена на 95%. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда», в пятницу сообщил глава города Александр Ярошук.
«Мы посмотрели два наших объекта, стадионы “Локомотив” и “Пионер”, везде 95% готовность. Осталось положить верхний слой асфальта,
По его словам, пока у представителей ФИФА претензий к качеству объектов и проведенных работ нет. «Сейчас они проверяют “Пионер”, смотрят, чтобы в раздевалках не был превышен уровень формальдегида. Они тут вообще часто бывают, ни один чемпионат ведь провели. Так что если будут у них замечания, то будем устранять», — рассказал Александр Ярошук.
Отметим, что в Калининграде в период проведения Чемпионата мира по футболу будут открыты три тренировочных поля: «Локомотив», «Пионер» и «Сельма».