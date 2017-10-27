Ярошук: Готовность стадионов «Пионер» и «Локомотив» — 95%

Источник: Новый Калининград

«Мы посмотрели два наших объекта, стадионы “Локомотив” и “Пионер”, везде 95% готовность. Осталось положить верхний слой асфальта, где-то еще выполнить благоустройство, установить трибуны. Но самое главный объект — поле. Но, видите, сейчас идет дождь, а дренажная система работает хорошо, как Ниагарский водопад. Она удаляет всю влагу хорошо, хотя идет дождь давно. Если бы были проблемы, то здесь стояли лужи. Но их, слава Богу нет. Посмотрели раздевалки, они тоже готовы. Нигде ничего не течет. Так что город свои обязательства выполнил», — отметил Александр Ярошук.

По его словам, пока у представителей ФИФА претензий к качеству объектов и проведенных работ нет. «Сейчас они проверяют “Пионер”, смотрят, чтобы в раздевалках не был превышен уровень формальдегида. Они тут вообще часто бывают, ни один чемпионат ведь провели. Так что если будут у них замечания, то будем устранять», — рассказал Александр Ярошук.