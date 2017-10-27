Калинин подтверждает планы правительства выйти в Беларуси на среднюю зарплату Br1 тыс. к концу года

Вице-премьер отметил, что есть небольшое отставание от заданной матрицы по выходу на среднюю зарплату в Br1 тыс.

Сегодня на совместном заседании двух палат белорусского парламента вице-премьер констатировал, что уровень номинальной заработной платы пока ниже, чем предусмотрено графиком по выходу к концу года на Br1 тыс. За август средняя зарплата составила Br844. Отставание допущено в Витебской и Гродненской областях, у концернов «Белнефтехим» и «Беллегпром», а также у Белкоопсоюза.