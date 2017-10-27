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13:13 (мск), источник: БЕЛТА

Калинин подтверждает планы правительства выйти в Беларуси на среднюю зарплату Br1 тыс. к концу года

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство придерживается планов выйти на среднюю зарплату в Беларуси Br1 тыс. к концу 2017 года, заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Вице-премьер отметил, что есть небольшое отставание от заданной матрицы по выходу на среднюю зарплату в Br1 тыс.

«Но мы будем стремиться, задача поставлена выйти на заданные параметры по концу года», — сказал Анатолий Калинин.

Сегодня на совместном заседании двух палат белорусского парламента вице-премьер констатировал, что уровень номинальной заработной платы пока ниже, чем предусмотрено графиком по выходу к концу года на Br1 тыс. За август средняя зарплата составила Br844. Отставание допущено в Витебской и Гродненской областях, у концернов «Белнефтехим» и «Беллегпром», а также у Белкоопсоюза.

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