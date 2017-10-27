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13:30 (мск), источник: АиФ Челябинск

ЮУрГУ и улицу Чичерина в Челябинске свяжет троллейбусный маршрут

Изменения вносятся с 30 октября.

Троллейбусный маршрут свяжет улицу Чичерина и ЮУрГУ в Челябинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Маршрута № 27 будет следовать от улицы Молдавской по ул. Чичерина, Братьев Кашириных, Труда, Энгельса и проспекту Ленина до парка культуры и отдыха им. Гагарина, вместо железнодорожного вокзала. Троллейбус начнёт курсировать по новому маршруту с 30 октября. В будние дни на маршрут будут выходить восемь машин, в выходные дни — четыре.

Отметим, что похожую трассу с 2006 по 2010 годы имел троллейбусный маршрут № 22, который был закрыт, как нерентабельный.

Напомним, на северо-западе Челябинска появилась новая остановка общественного транспорта.

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