ЮУрГУ и улицу Чичерина в Челябинске свяжет троллейбусный маршрут

Маршрута № 27 будет следовать от улицы Молдавской по ул. Чичерина, Братьев Кашириных, Труда, Энгельса и проспекту Ленина до парка культуры и отдыха им. Гагарина, вместо железнодорожного вокзала. Троллейбус начнёт курсировать по новому маршруту с 30 октября. В будние дни на маршрут будут выходить восемь машин, в выходные дни — четыре.