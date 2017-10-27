В 2017 году свыше миллиона тонн омского зерна отправится на экспорт

В 2017 году за пределами Омской области планируется реализовать не менее 1 млн. 200 тыс. тонн зерна, которое имеет высокую продовольственную ценность, признано «улучшителем» хлебопекарной продукции и пользуется спросом в нашей стране и за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Отметим, что аграрии Омской области в 2017 году получили более 3,5 млн. тонн зерна, треть из этих объемов подлежит реализации. Оставшегося зерна нового урожая будет вполне достаточно для обеспечения продовольственной безопасности региона. Основными экспортными партнерами стали Азербайджан, Казахстан, Китай, Монголия и Латвия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем экспорта зерна увеличился на 14,7 тыс. тонн. Основной объем отгруженной продукции — это продовольственная пшеница, отправленная в Республику Азербайджан (объем экспорта — 17,2 тыс. тонн, что на 6,78 тыс. тонн больше, чем в 2016 году). Помимо зерна, почти на 2 тыс. тонн увеличился экспорт льна в Китай и составил 3,9 тыс. тонн. В Монголию в 2017 году отправлено 6 тыс. тонн рапса.