В Крыму с 2018 года введут соцнорму на электричество
С 2018 года крымчане будут рассчитываться за потребленную электроэнергию с учетом социальной нормы.
С 2018 года крымчане будут рассчитываться за потребленную электроэнергию с учетом социальной нормы.
— Переход на нее необходим для приведения тарифов на электрическую энергию в Крыму к нормам РФ, — сообщили в
С увеличением жильцов возрастает и социальная норма, поскольку на каждого проживающего добавляется определенное количество
— Например, для семьи из трех человек, проживающей в городе, в доме, не оборудованном электроплитами и электронагревательными установками социальная норма в месяц составит 190 кВт/ч, — сообщили в
— По предварительным расчетам Госкомцент РК, тариф в пределах соцнормы составит 2,54 рубля за кВт/ч, электроэнергия, потребленная сверх нормы, оплачивается по тарифу — 3,56 рубля. В декабре комитет утвердит окончательную стоимость, которая вступит в силу с 2018 года. Таким образом, рост тарифа для потребителей, потребляющих электрическую энергию в пределах социальной нормы, не превысит пяти процентов.
Кроме того, в «Крымэнерго» отметили, что для одиноко проживающих получателей пенсии по старости или инвалидности, многодетных семей и семей с инвалидами или
Также остаются действительными все льготы на электрическую энергию, существовавшие ранее, и их применение сохраняется без изменений.
В ближайшее время «Крымэнерго» начнет принимать от потребителей информацию о составе семьи для корректного расчета социальной нормы с 1 января 2018 года.
Напомним, сейчас для крымчан тарифы на электроэнергию варьируются в зависимости от объема потребления: до 150 кВт/ч в месяц — 2,43 рубля за кВт/ч, от 150 до 600 кВт/ч — 3,04 рубля, свыше 600 кВт/ч — 4,95 рубля. При этом они не зависят от количества и состава проживающих.