В Крыму с 2018 года введут соцнорму на электричество

— Переход на нее необходим для приведения тарифов на электрическую энергию в Крыму к нормам РФ, — сообщили в пресс-службе госпредприятия «Крымэнерго». — Социальная норма — это минимальный и достаточный для жизнеобеспечения объем потребления, который оплачивается бытовым потребителем по сниженному тарифу.

Размер социальной нормы будет зависеть от количества официально зарегистрированных в жилом помещении граждан.

С увеличением жильцов возрастает и социальная норма, поскольку на каждого проживающего добавляется определенное количество киловатт-часов. Объем социальной нормы будет также зависеть от отсутствия или наличия официально установленных электроплит, электроотопительных и электронагревательных установок, а также времени года. Увеличиваться соцнорма будет также для граждан, проживающих аварийном жилом фонде или в ветхом жилье cо степенью износа 70 процентов и более.

— Например, для семьи из трех человек, проживающей в городе, в доме, не оборудованном электроплитами и электронагревательными установками социальная норма в месяц составит 190 кВт/ч, — сообщили в пресс-службе.

— По предварительным расчетам Госкомцент РК, тариф в пределах соцнормы составит 2,54 рубля за кВт/ч, электроэнергия, потребленная сверх нормы, оплачивается по тарифу — 3,56 рубля. В декабре комитет утвердит окончательную стоимость, которая вступит в силу с 2018 года. Таким образом, рост тарифа для потребителей, потребляющих электрическую энергию в пределах социальной нормы, не превысит пяти процентов.

Кроме того, в «Крымэнерго» отметили, что для одиноко проживающих получателей пенсии по старости или инвалидности, многодетных семей и семей с инвалидами или детьми-инвалидыми, а также с детьми, оставшимися без попечения родителей в первый год весь объем электроэнергии будет оплачивать по тарифу, установленному в пределах социальной нормы. Со второго года для них будет применяться повышающий коэффициент 1,5.

Также остаются действительными все льготы на электрическую энергию, существовавшие ранее, и их применение сохраняется без изменений.

В ближайшее время «Крымэнерго» начнет принимать от потребителей информацию о составе семьи для корректного расчета социальной нормы с 1 января 2018 года.