102 миллиона рублей дополнительно направят на реконструкцию Советской площади
Управление строительной политики Воронежа ищет подрядчиков для дальнейшей реконструкции Советской площади.
Управление строительной политики Воронежа ищет подрядчиков для дальнейшей реконструкции Советской площади.
Сейчас на сайте госзакупок объявлен тендер. Начальная цена контракта более 102 миллионов рублей. В результате второго этапа благоустройства на площади должны появиться тротуарные дорожки, скамейки, фонари, малые архитектурные формы, будут высажены деревья и кустарники. Появится и система видеонаблюдения. Определить подрядчика должны 14 ноября.
Напомним, что в начале октября на Советской площади прошло техническое открытие так называемого «сухого» фонтана с цветомузыкой. Особенность сооружения в том, что его водная чаща располагается ниже уровня земли. Благодаря этому воронежцы смогут не только смотреть на струи воды, но и походить между ними.