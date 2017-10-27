102 миллиона рублей дополнительно направят на реконструкцию Советской площади

Сейчас на сайте госзакупок объявлен тендер. Начальная цена контракта более 102 миллионов рублей. В результате второго этапа благоустройства на площади должны появиться тротуарные дорожки, скамейки, фонари, малые архитектурные формы, будут высажены деревья и кустарники. Появится и система видеонаблюдения. Определить подрядчика должны 14 ноября.

Напомним, что в начале октября на Советской площади прошло техническое открытие так называемого «сухого» фонтана с цветомузыкой. Особенность сооружения в том, что его водная чаща располагается ниже уровня земли. Благодаря этому воронежцы смогут не только смотреть на струи воды, но и походить между ними.