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15:19 (мск), источник: 36on.ru

102 миллиона рублей дополнительно направят на реконструкцию Советской площади

Управление строительной политики Воронежа ищет подрядчиков для дальнейшей реконструкции Советской площади.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас на сайте госзакупок объявлен тендер. Начальная цена контракта более 102 миллионов рублей. В результате второго этапа благоустройства на площади должны появиться тротуарные дорожки, скамейки, фонари, малые архитектурные формы, будут высажены деревья и кустарники. Появится и система видеонаблюдения. Определить подрядчика должны 14 ноября.

Напомним, что в начале октября на Советской площади прошло техническое открытие так называемого «сухого» фонтана с цветомузыкой. Особенность сооружения в том, что его водная чаща располагается ниже уровня земли. Благодаря этому воронежцы смогут не только смотреть на струи воды, но и походить между ними.

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