Сегодня ночью Макаровский мост испытали на устойчивость
Макаровский мост сегодня ночью вновь закрывали для транспорта и пешеходов — сооружение испытали на устойчивость.
Макаровский мост сегодня ночью вновь закрывали для транспорта и пешеходов — сооружение испытали на устойчивость.
По мосту проехал трамвай, наполненный пассажирами — рабочими и участниками проверочной комиссии.
Состав несколько раз преодолел маршрут на разных скоростях. В это время специалисты фиксировали показания с датчиков на несущих конструкциях, чтобы определить уровень вибраций.
Также транспортные службы проверили работу стрелочного перевода. Сейчас движение по мосту открыто.