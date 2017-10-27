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13:35 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Сегодня ночью Макаровский мост испытали на устойчивость

Макаровский мост сегодня ночью вновь закрывали для транспорта и пешеходов — сооружение испытали на устойчивость.

Источник: Вести - Екатеринбург

По мосту проехал трамвай, наполненный пассажирами — рабочими и участниками проверочной комиссии.

Состав несколько раз преодолел маршрут на разных скоростях. В это время специалисты фиксировали показания с датчиков на несущих конструкциях, чтобы определить уровень вибраций.

Также транспортные службы проверили работу стрелочного перевода. Сейчас движение по мосту открыто.

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