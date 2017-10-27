Всё по ГОСТу! Кривизна перехода на Ленина устраивает мэрию Екатеринбурга

Источник: УралИнформБюро

Пешеходный переход через проспект Ленина, который удивил екатеринбуржцев своим изгибом, не смущает администрацию города. Соответствующий ответ дали чиновники на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских. Документ парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook.

«Смещение данного регулируемого пешеходного перехода по оси обусловлено сложившейся застройкой в части расположения въезда в подземный паркинг ТЦ “Пассаж Центральный универмаг” и не противоречит требованиям ГОСТ…», — гласит ответ.