Налог на имущество в Прикамье будут начислять по кадастровой стоимости

Законопроект, касающийся налогообложения физлиц предусматривает, что с 1 января 2018 года налоговая база на жилую недвижимость граждан будет рассчитываться с кадастровой стоимости, а не с инвентаризационной. Второй закон предлагает перейти к расчету имущественного налога организаций с балансовой стоимости к кадастровой.