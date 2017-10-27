Налог на имущество в Прикамье будут начислять по кадастровой стоимости

Законопроект, касающийся налогообложения физлиц предусматривает, что с 1 января 2018 года налоговая база на жилую недвижимость граждан будет рассчитываться с кадастровой стоимости, а не с инвентаризационной. Второй закон предлагает перейти к расчету имущественного налога организаций с балансовой стоимости к кадастровой.
Под этот налог попадут административной-деловые центры, ТЦ, магазины и объекты общепита и бытового обслуживания, если общая площадь нежилых помещений в многоквартирном доме превышает 1000 кв. метров в городах и свыше 300 кв. метров в муниципальных районах. Для таких объектов применяется ставка в 2%.