Турки построят в Узбекистане крупный логистический комплекс

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Турецкая компания Gentes Yapi ve Endustry Tesisleri Ltd Sti планирует построить в Узбекистане крупный логистический комплекс, сообщает корреспондент Sputnik.

Договоренности об этом были подписаны в ходе недавнего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Турцию.

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«Новый комплекс будет специализироваться на хранении и отправке сельскохозяйственной продукции. Здесь будет возведено 125 холодильных емкостей и 75 складов для сыпучих продуктов, появится зона погрузки и разгрузки, турецкая сторона поставит также современное упаковочное оборудование. Кроме того, будет уделено внимание и комфорту для будущих покупателей, планируется возвести гостиницу и кафе», — отметил источник в «Узбекозиковкатхолдинге».

Стороны приступят к детальной проработке проекта уже в ноябре, когда в Узбекистан с визитом прибудет крупная делегация турецкой компании. Кроме того, представители турецкой стороны намерены организовать поставки своего оборудования для выращивания и переработки плодоовощей в Узбекистан.

Работа комплекса будет прежде всего направлена на поставку свежей и переработанной сельскохозяйственной продукции в страны СНГ, в частности, Россию.

Напомним, что в Узбекистане в прошлом году объем валовой продукции аграрного сектора достиг 47,4 триллиона сумов. Всего в стране было произведено 8,2 миллиона тонн зерна, 2,9 миллиона тонн картофеля, 11,2 миллиона тонн овощей, свыше 3 миллионов тонн плодов и ягод, 1,7 миллиона тонн винограда, 2 миллиона тонн бахчевых и 2,9 миллиона тонн хлопка-сырца.