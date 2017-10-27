В Новосибирске улицу у стадиона «Спартак» сузят на пять метров
С 27 октября по 13 ноября на улице Мичурина проезжая часть будет сужена
С 27 октября по 13 ноября на улице Мичурина проезжая часть будет сужена
В Новосибирске улицу у стадиона «Спартак» сузят на пять метров, об этом сообщает
С 27 октября по 13 ноября на улице Мичурина в районе здания № 10к.1 сузят проезжую часть на пять метров. Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО».
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — отметили в мэрии.