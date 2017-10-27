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14:34 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Бюджет Новосибирска на 2018 год запланирован с дефицитом 1,35 млрд рублей

Назначены публичные слушания по проекту бюджета.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о проведении публичных слушаний по городскому бюджету на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. Основные параметры бюджета содержатся в приложении к постановлению, опубликованному в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

Согласно документу, доходы бюджета в 2018 году запланированы на уровне 37,513 млрд руб., расходы составят 38,863 млрд руб. Таким образом, дефицит достигнет 1,35 млрд руб. В главном финансовом документе муниципалитета на 2017 год разрыв между доходной и расходной частью заложен в размере 789 млн руб.

По прогнозу муниципалитета, продолжит расти муниципальный внутренний долг. В 2019 году его размер составит 20,513 млрд руб., что превысит 90% собственных доходов городской казны. В мае этого года начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков допускал возможность введения в городе внешнего финансового управления. По его словам, Министерство финансов РФ намерено вводить такую норму в случае, если внутренний долг сравняется по объему с собственными доходами.

«Тяжело. Очень. Речь идет о выживании. Динамика нехорошая. Доходы снижаются. Долг растет. Нужны серьезные и, наверное, радикальные решения. Решения в сфере повышения доходности города и повышения эффективности деятельности муниципалитета, — на мой взгляд, такие меры просто необходимы сегодня нашему городу». — прокомментировала на своей странице в Facebook проект городского бюджета-2018 независимый депутат горсовета Наталья Пинус.

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Во время публичных слушаний по проекту областного бюджета, состоявшихся 17 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что ситуация с бюджетом города осложняется с каждым годом: «Сегодня город находится в ситуации, когда снижение собственных доходов и поступлений из областного бюджета, отмена ранее действовавших налоговых льгот приводит к невозможности продолжать без участия вышестоящих бюджетов решение вопросов в сфере образования, ЖКХ, развития транспортной инфраструктуры».

Публичные слушания по проекту бюджета Новосибирска на 2018 год назначены на 10 ноября.

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