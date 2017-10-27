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14:08 (мск), источник: РИА Новости

Россия расширила список продэмбарго

Россия расширила список продэмбарго и запретила ввоз живых свиней и субпродуктов из ЕС, США, Канады и других стран.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия расширила список продэмбарго и запретила ввоз живых свиней и субпродуктов из ЕС, США, Канады и ряда других стран, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.

В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных. Введенные ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России.
Пояснительная записка к документу

Под запрет попадают, в частности, живые свиньи (за исключением чистопородных племенных), субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и других животных, свиной жир, лярд-стеарин, животное масло и еще некоторые продукты.

Как отметил вице-премьер Аркадий Дворкович, таким образом Россия закрывает «серые» каналы поставок, которые использовались для ввоза одних товаров под видом других и наносили ущерб российским производителям.

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Россельхознадзор запретил поставки продукции свиноводства из ЕС в январе 2014 года, после того как в Прибалтике обнаружили африканскую чуму свиней. В ЕС этот запрет назвали непропорциональным и направили запрос в ВТО.

В августе 2016 года панель арбитров ВТО признала, что большая часть ограничений, введенных Россией, противоречат ее обязательствам. Россия обжаловала это решение на фоне того, что ситуация с африканской чумой свиней в Польше и Прибалтике ухудшилась, а меры, которые службы ЕС предпринимали для ликвидации очагов заболевания, оказались неэффективными. В конце февраля нынешнего года ВТО эту апелляцию отклонила.

При этом Минэкономразвития указывало, что решение ВТО не приведет к ослаблению уровня защиты от АЧС при импорте и к возобновлению ввоза в Россию свинины из Евросоюза.

Россия ввела продуктовое эмбарго в августе 2014 года в ответ на санкции Запада. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. С тех пор эмбарго несколько раз продлевали — пока запрет действует до конца 2018 года.

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