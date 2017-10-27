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14:25 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

«Аэрофлот» запустит новый рейс в Москву из Ростова-на-Дону

В зимнем расписании национальный авиаперевозчик добавил еще один дневной рейс из Южной столицы в Москву.

Авиакомпания «Аэрофлот» в зимнем расписании, которое начнет работать с 29 октября, увеличивает количество рейсов из Ростова-на-Дону в Москву до 7 в сутки. Еще один регулярный рейс в Южную столицу будет осуществляться ежедневно из терминала D аэропорта Шереметьево. Самолеты будут вылетать из Москвы в 10:55, обратный рейс из Ростова-на-Дону значится в расписании в 13:55.

Также, в зимнем расписании полетов рейсы в Москву из Донской столицы будут выполнять дочерние а/к «Россия» и лоукостер «Победа» по два рейса ежедневно, отметили в пресс-службе перевозчика.

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