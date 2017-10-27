«Аэрофлот» запустит новый рейс в Москву из Ростова-на-Дону

Авиакомпания «Аэрофлот» в зимнем расписании, которое начнет работать с 29 октября, увеличивает количество рейсов из Ростова-на-Дону в Москву до 7 в сутки. Еще один регулярный рейс в Южную столицу будет осуществляться ежедневно из терминала D аэропорта Шереметьево. Самолеты будут вылетать из Москвы в 10:55, обратный рейс из Ростова-на-Дону значится в расписании в 13:55.