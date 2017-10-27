«Аэрофлот» запустит новый рейс в Москву из Ростова-на-Дону
В зимнем расписании национальный авиаперевозчик добавил еще один дневной рейс из Южной столицы в Москву.
В зимнем расписании национальный авиаперевозчик добавил еще один дневной рейс из Южной столицы в Москву.
Авиакомпания «Аэрофлот» в зимнем расписании, которое начнет работать с 29 октября, увеличивает количество рейсов из
Также, в зимнем расписании полетов рейсы в Москву из Донской столицы будут выполнять дочерние а/к «Россия» и лоукостер «Победа» по два рейса ежедневно, отметили в