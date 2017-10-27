Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Что русского осталось на Аляске спустя 150 лет
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
15:41 (мск), источник: ТАСС

Власти Новосибирска обещают предпринимателям почти 90 млн рублей на развитие дела

Программа рассчитана до 2020 года.

Источник: Reuters

НОВОСИБИРСК, 27 октября. /ТАСС/. Власти Новосибирска обещают местным предпринимателям в ближайшие три года выделить из бюджетов разных уровней около 90 млн рублей на развитие бизнеса, деньги будут распределены по программе развития малого и среднего предпринимательства, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

«Объем финансирования программы — 88,2 млн рублей, в том числе 76,9 млн [выделяются] из городского бюджета, 4,7 млн — из областного бюджета, а почти 6,5 млн рублей — из внебюджетных источников. Реализация программы позволит увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства и численность работников, занятых на постоянной основе в малом и среднем бизнесе», — говорится в сообщении.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» рассчитана до 2020 года. В частности, она предусматривает выделение субсидий и грантов, а также проведение семинаров, тренингов и консультаций.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, на 1 января 2017 года в областном центре зарегистрировано более 125 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ за 2016 год составил 329 млн рублей, или почти 46% общего объема всех предприятий и организаций города.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Захарова заявила, что потрясена попытками связать убийство Кеннеди с Россией
США назвали предприятия России, с которыми советуют не работать
Парламент Каталонии принял резолюцию об отделении от Испании
Россия расширила список продэмбарго
СМИ сообщили о смерти в Сирии более 130 россиян с начала года
Собчак предложила провести новый референдум в Крыму
Центробанк снизил ключевую ставку
В Коми столкнулись грузовик и рейсовый автобус
Правда о «Матильде»: 7 главных расхождений с реальностью
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь