Власти Новосибирска обещают предпринимателям почти 90 млн рублей на развитие дела

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НОВОСИБИРСК, 27 октября. /ТАСС/. Власти Новосибирска обещают местным предпринимателям в ближайшие три года выделить из бюджетов разных уровней около 90 млн рублей на развитие бизнеса, деньги будут распределены по программе развития малого и среднего предпринимательства, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

«Объем финансирования программы — 88,2 млн рублей, в том числе 76,9 млн [выделяются] из городского бюджета, 4,7 млн — из областного бюджета, а почти 6,5 млн рублей — из внебюджетных источников. Реализация программы позволит увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства и численность работников, занятых на постоянной основе в малом и среднем бизнесе», — говорится в сообщении.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» рассчитана до 2020 года. В частности, она предусматривает выделение субсидий и грантов, а также проведение семинаров, тренингов и консультаций.