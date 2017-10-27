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15:03 (мск), источник: PROUFU.ru

Пенсионеры Башкирии получат повышенную доплату к пенсии в 2018 году

Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании в Курултае Башкирии.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Башкирии для определения социальной доплаты к пенсии в 2018 году составит 8 320 рублей. В прошлом году эта сумма была равна 8 015 рублям.

С 1 января 2018 года более 146 тысяч неработающих пенсионеров республики будут получать федеральную социальную доплату к пенсии в новом размере. Из них около семи тысяч граждан приобретут право на доплату в первый раз.

По словам члена Правления Пенсионного фонда России, управляющего Пенсионного Фонда РФ по Республике Башкортостан Фоата Хантимерова, за 10 месяцев текущего года расходы на выплату социальной доплаты из федерального бюджета составили 2 млрд 456 млн рублей.

Этот вид доплаты установлен неработающим пенсионерам с 1 января 2010 года. Размер социальной доплаты у каждого пенсионера индивидуален и зависит от общей суммы его пенсий, а также региональных выплат.

Для назначения с 1 января 2018 года социальной доплаты к пенсии тем пенсионерам, у которых право на нее возникает впервые, необходимо подать заявление.

Заявление подается в пенсионный фонд по месту получения пенсии в декабре текущего года, так как социальная доплата устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его подачи. Получателям пенсии, не достигшим 18-летнего возраста, социальная доплата устанавливается беззаявительно.

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