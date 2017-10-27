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15:06 (мск), источник: dostup1.ru

Бульдозер раздавил 96 кг польских груш в Увельском районе

Санкционную продукцию сотрудники Россельхознадзора нашли на челябинском рынке.

На увельском утилизационном заводе уничтожили 96 кг санкционных груш, ввезенных в Челябинскую область из Польши, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Россельхознадзора.

Специалисты надзорного ведомства совместно с таможенниками и транспортными прокурорами обнаружили незаконную продукцию во время рейда по овощному рынку Челябинска. Продукция, ввезенная из Польши, попадает под действие Указа президента РФ от 29.07.2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Выяснилось, что предприниматель купил фрукты на одном из складов, расположенных на Троицком тракте в Челябинске. Продукция реализовывалась без документов, была упакована в деревянные ящики с этикетками, на которых была указана страна происхождения — Польша. Груши изъяли и уничтожили на специальном полигоне в присутствии работников транспортной прокуратуры и таможни.

Ранее в Челябинской области благополучно уничтожили крупную партию санкционного немецкого сыра, несколько тонн испанских лимонов, итальянского винограда и голландских яблок, а также 2 тонны польской капусты и груш.

Добавим, что 27 октября Россия расширила список продуктового эмбарго и запретила ввозить живых свиней и субпродукты из Евросоюза, США, Канады и ряда других стран.

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