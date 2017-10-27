Бульдозер раздавил 96 кг польских груш в Увельском районе
Санкционную продукцию сотрудники Россельхознадзора нашли на челябинском рынке.
Санкционную продукцию сотрудники Россельхознадзора нашли на челябинском рынке.
На увельском утилизационном заводе уничтожили 96 кг санкционных груш, ввезенных в Челябинскую область из Польши, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Специалисты надзорного ведомства совместно с таможенниками и транспортными прокурорами обнаружили незаконную продукцию во время рейда по овощному рынку Челябинска. Продукция, ввезенная из Польши, попадает под действие Указа президента РФ от
Выяснилось, что предприниматель купил фрукты на одном из складов, расположенных на Троицком тракте в Челябинске. Продукция реализовывалась без документов, была упакована в деревянные ящики с этикетками, на которых была указана страна происхождения — Польша. Груши изъяли и уничтожили на специальном полигоне в присутствии работников транспортной прокуратуры и таможни.
Ранее в Челябинской области благополучно уничтожили крупную партию санкционного немецкого сыра, несколько тонн испанских лимонов, итальянского винограда и голландских яблок, а также 2 тонны польской капусты и груш.
Добавим, что 27 октября Россия расширила список продуктового эмбарго и запретила ввозить живых свиней и субпродукты из Евросоюза, США, Канады и ряда других стран.