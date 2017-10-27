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15:09 (мск), источник: Om1.ru

Бурков велел выяснить, почему Назаров отказался от 30 миллионов на строительство Эрмитажа в Омске

Новый глава региона заявил, что здание нужно достроить как можно скорее: «Привезти сюда “Эрмитаж” — так вся Сибирь поедет в Омск».

Сегодня врио губернатора Александр Бурков поручил региональным Минфину, Минкульту и Минстрою довести до конца реконструкцию здания «Саламандры», чтобы в 2018 году там наконец-то можно было бы разместить сибирский филиал Эрмитажа.

На рабочем совещании Бурков потребовал разобраться, почему его предшественник Виктор Назаров отказался от 30,7 миллиона рублей из федерального бюджета, которые Минкульт РФ предлагал на реконструкцию исторического здания страхового товарищества «Саламандра».

Министр строительства Владимир Стрельцов объяснил: эти средства всё равно было бы нереально освоить до конца 2017 года, потому что началу работ должны предшествовать обязательные аукционы для выбора поставщиков и подрядчиков. В то же время предыдущий контракт ещё не выполнен.

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Как пишет официальный портал «Омская губерния», Бурков потребовал исключить повторения подобных ситуаций в дальнейшем. Ведь это чревато потерей федерального софинансирования. А проект нужно обязательно завершить.

Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области:

 — Проект «Эрмитаж-Сибирь» — это звучит. Привезти сюда «Эрмитаж» — так вся Сибирь поедет в Омск.

Минфин, Минкульт и Минстрой должны будут договориться с федеральными структурами о софинансировании работ. По плану Буркова, завершить восстановление здания «Саламандры» нужно до конца 2018 года. В 2019 году Минкульт уже планирует проводить в новом музее выставки.

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