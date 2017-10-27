В Волгоградской области введут дополнительные ограничения на торговлю алкогольной продукцией

Источник: РИАЦ

Как отмечалось на заседании, в регионе получила распространение практика продажи алкогольной продукции, прежде всего, пива в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах или на придомовой территории. Наличие в шаговой доступности таких объектов увеличивает риск раннего приобщения к алкоголю молодежи, негативно влияет на санитарное состояние дворов, создает неудобства жителям.

На существующую проблему обратил внимание губернатор Андрей Бочаров. В начале марта этого года на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Волгоградской области глава региона, опираясь на мнение граждан, поставил задачу принять меры по упорядочению торговли слабоалкогольной продукцией.

Законопроект предлагает запретить продажу алкоголя в отдельно стоящих объектах торговли, расположенных на придомовой территории, а также находящихся в многоквартирных домах, если вход в них для покупателей расположен со стороны подъездов или в сквозных проездах внутри дома. Кроме того, документ предусматривает ограничение розничной продажи алкогольной продукции в дни проведения праздничных мероприятий: в частности, 25 января — в День российского студенчества; 1 июня — в Международный день защиты детей; 27 июня — в День молодежи; 1 сентября — в День знаний.

По словам председателя думского комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Руслана Шарифова, при подготовке законопроекта были учтены пожелания жителей региона. Люди всё чаще выступают за ограничение торговли алкоголя вблизи общественных территорий, культурных объектов, зон отдыха. Так, широкую поддержку в Кировском районе получила профилактическая акция «Против пива — всем миром!». В течение полугода мероприятия акции регулярно проходили в учреждениях образования, библиотеках, клубах. О вреде употребления пива, о том, что такое алкоголизм, как начинается «падение вниз» и чем грозит неокрепшим детским организмам, ребятам рассказывали педагоги, врачи, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних. В ходе проведения районной акции ежемесячно выявлялись торговые предприятия, в которых алкоголь и табак в нарушение закона продавали несовершеннолетним.

По мнению депутата областной Думы Михаила Рогозина, в случае принятия новый закон станет хорошим подспорьем в работе по наведению порядка в сфере торговли алкогольной продукцией.

«Если крупные магазины, как правило, оборудованы видеокамерами, то в мелких торговых точках такого нет, чем порой и пользуются нерадивые продавцы, продавая спиртное и табак подросткам. Конечно, это не может не вызывать тревогу, — отметила председатель думского комитета по охране здоровья Наталья Семенова. — Не случайно в областной Думе практически одновременно рассматриваются два серьезных законопроекта, ограничивающих торговлю алкоголя и табакокурение. Я, как врач, хочу обратить внимание на то, что наши дети достойны жить в здоровом обществе и здоровом регионе».

Руслан Шарифов подчеркнул, что законопроект направлен, прежде всего, на упорядочивание продажи алкоголя и не усложнит работу добросовестных предпринимателей. «Он не затрагивает торговые предприятия, имеющие лицензии на данный вид деятельности. Для них предусмотрен переходный период. До окончания действия лицензии установленные ограничения к ним применяться не будут, — сообщил депутат. — Впервые за последние десятилетия в рамках формирования комфортной городской среды в регионе реализуется комплексный подход к развитию торговой сферы. Для предпринимателей, которые хотят честно заниматься бизнесом, предоставляются новые места, разработан единый архитектурный вид киосков и павильонов, отвечающий стандартам качества и комфорта».

Это мнение разделяют и в комитете промышленности и торговли Волгоградской области. Как заметила заместитель председателя комитета — начальник управления регулирования торговой деятельности Виолетта Калмыкова, анализ соответствующей практики в других регионах показал, что дополнительных издержек в результате принятия этого закона бизнес-сообщество не понесет.