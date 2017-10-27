Театры малых городов Прикамья получили федеральные субсидии
Авансцену, костюмы, декорации театру «Доминанта» удалось обновить на средства из федерального бюджета.
Авансцену, костюмы, декорации театру «Доминанта» удалось обновить на средства из федерального бюджета.
Новые декорации, костюмы, сцены для актеров театра «Доминанта» в Губахе — это большое событие, а значит, и для зрителя тоже. Деньги на все про все были выделены в рамках проекта «Театры малых городов». По России таких 160. Кто помог?
Любовь Зайцева — художественный руководитель Губахинской молодежной
Над постановкой работал выпускник Пермского института искусства и культуры Ринат Кияков, сейчас он живет и учится в
Алсу Юсупова, актриса молодежной
Раньше артистам приходилось играть на такой маленькой сцене — всего 4 метра, теперь пространство увеличилось почти в полтора раза, благодаря появившемуся здесь театральному модулю.
Авансцена, костюмы, декорации, световое и звуковое оборудование — все это театру «Доминанта» удалось обновить на средства, впервые выделенные федеральным бюджетом в рамках проекта партии «Единая Россия» «Театры малых городов».
Молодежная
Анатолий Пичкалев, региональный координатор проекта «Театры малых городов» партии «Единая Россия», председатель Пермского отделения Союза театральных деятелей РФ: «В каждом театре, который участвует в проекте, есть существенные изменения, прямо видно изменения театра к лучшему».
Партия «Единая Россия» продолжит следить за сохранностью и жизнеспособностью муниципальных театров малых городов. Проект рассчитан на три года.