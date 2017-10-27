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15:27 (мск), источник: Вести - Пермь

Театры малых городов Прикамья получили федеральные субсидии

Авансцену, костюмы, декорации театру «Доминанта» удалось обновить на средства из федерального бюджета.

Источник: Вести - Пермь

Новые декорации, костюмы, сцены для актеров театра «Доминанта» в Губахе — это большое событие, а значит, и для зрителя тоже. Деньги на все про все были выделены в рамках проекта «Театры малых городов». По России таких 160. Кто помог?

Любовь Зайцева — художественный руководитель Губахинской молодежной студии-театра «Доминанта» — радуется новым декорациям — передвижному балкону и кованой лестнице, которые украсили премьерную постановку «Сказы горных мастеров» по произведениям Павла Бажова.

Над постановкой работал выпускник Пермского института искусства и культуры Ринат Кияков, сейчас он живет и учится в Санкт-Петербурге. Из северной столицы России пригласили и художников по свету и костюмам.

Алсу Юсупова, актриса молодежной студии-театра «Доминанта»: «Костюмы очень необычные, непривычные сочетание бархатных теплых материалов при этом такого холодного малахито-каменного цвета, с бликами, которые очень много работают в спектакле».

Раньше артистам приходилось играть на такой маленькой сцене — всего 4 метра, теперь пространство увеличилось почти в полтора раза, благодаря появившемуся здесь театральному модулю.

Авансцена, костюмы, декорации, световое и звуковое оборудование — все это театру «Доминанта» удалось обновить на средства, впервые выделенные федеральным бюджетом в рамках проекта партии «Единая Россия» «Театры малых городов».

Молодежная студия-театр «Доминанта» города Губахи получила почти 5 миллионов рублей. Всего из федерального бюджета на реализацию проекта «Театры малых городов» Пермскому краю было выделено более 29 млн рублей на пять театров.

Анатолий Пичкалев, региональный координатор проекта «Театры малых городов» партии «Единая Россия», председатель Пермского отделения Союза театральных деятелей РФ: «В каждом театре, который участвует в проекте, есть существенные изменения, прямо видно изменения театра к лучшему».

Партия «Единая Россия» продолжит следить за сохранностью и жизнеспособностью муниципальных театров малых городов. Проект рассчитан на три года.

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