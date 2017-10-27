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15:17 (мск), источник: Интерфакс

Два участка федеральной автотрассы стоимостью 10 млрд руб открыты после реконструкции в Татарстане

Казань. 27 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Два участка федеральной трассы М-7 «Волга» общей протяженностью 30 км открыты после реконструкции в Татарстане.

«Сегодня мы открываем два участка нашей судьбоносной трассы М-7, которая очень для нас нужна. Это была наша мечта. На следующий год мы полностью завершим реконструкцию (трассы от Казани до Набережных Челнов — ИФ). Вот эти два участка — это 10 млрд (рублей — ИФ) инвестиций», — сказал на церемонии открытия глава республики Рустам Минниханов.

Реконструкцию на 888−901 км и 941−957 км трассы провело подведомственное Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправдор». Дорога была расширена с двух до четырех полос. С вводом новых участков общая протяженность трассы М-7, соответствующей первой технической категории, в Татарстане достигла 255 км.

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