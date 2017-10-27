Два участка федеральной автотрассы стоимостью 10 млрд руб открыты после реконструкции в Татарстане
Казань. 27 октября.
Казань. 27 октября.
«Сегодня мы открываем два участка нашей судьбоносной трассы М-7, которая очень для нас нужна. Это была наша мечта. На следующий год мы полностью завершим реконструкцию (трассы от Казани до Набережных Челнов — ИФ). Вот эти два участка — это 10 млрд (рублей — ИФ) инвестиций», — сказал на церемонии открытия глава республики Рустам Минниханов.
Реконструкцию на 888−901 км и 941−957 км трассы провело подведомственное Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправдор». Дорога была расширена с двух до четырех полос. С вводом новых участков общая протяженность трассы М-7, соответствующей первой технической категории, в Татарстане достигла 255 км.