Два участка федеральной автотрассы стоимостью 10 млрд руб открыты после реконструкции в Татарстане

«Сегодня мы открываем два участка нашей судьбоносной трассы М-7, которая очень для нас нужна. Это была наша мечта. На следующий год мы полностью завершим реконструкцию (трассы от Казани до Набережных Челнов — ИФ). Вот эти два участка — это 10 млрд (рублей — ИФ) инвестиций», — сказал на церемонии открытия глава республики Рустам Минниханов.